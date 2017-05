Schleppnetze und Stromschläge EU-Staaten wollen Elektrofischerei unter Auflagen erlauben

Die EU-Staaten wollen die so genannte Elektrofischerei erlauben - allerdings unter Auflagen. Bei der bislang nur von niederländischen und belgischen Schiffen genutzten Fangtechnik werden Tiere mit Strom vom Grund aufgeschreckt. Die EU-Fischereiminister verständigten sich Donnerstag in Brüssel, die Methode unter Auflagen zu genehmigen, wenn wissenschaftliche Gutachten zu ihren Auswirkungen vorliegen. Elektrofischerei auf dem Meer ist in Europa bislang nur in Pilotprojekten erlaubt. Nun müssen die Staaten sich noch mit dem EU-Parlament einigen.

Nach Angaben der EU-Kommission vom August nutzten zuletzt 79 belgische und niederländische Schiffe die Technik. Dabei schleifen sie Schleppnetze über den Meeresgrund, um zum Beispiel Schollen aufzustöbern, die sich im Boden eingraben. Bislang wird das mit schweren Ketten gemacht. Bei der Elektrofischerei werden stattdessen Elektroden eingesetzt, die Stromstöße abgeben. Kritiker fürchten unerwünschte Auswirkungen auf Meerestiere. Befürworter argumentieren, die Methode schädige den Meeresboden weniger.

"Die Elektrofischerei ist innovativ. Sie ist sehr nachhaltig, denn sie braucht nur gut die Hälfte des Treibstoffs", sagte der zuständige niederländische Staatssekretär, Martijn van Dam. Es sei aus Sicht der Fischer allerdings enttäuschend, dass die Methode nur mit Einschränkungen erlaubt werden solle.

Die Umweltschutzorganisation WWF zeigt sich dennoch alarmiert. "Die Fischereiminister öffnen mit diesem wachsweichen Vorschlag zur Elektrofischerei einer potenziell umweltschädlichen Fangmethode Tür und Tor", warnte Fischereiexpertin Stella Nemecky. Die geplanten Gutachten zu den Auswirkungen reichten nicht aus. Nötig seien echte Umweltverträglichkeitsprüfungen.