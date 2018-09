Zuschlag für Deutschland "Die EM kann auch ökonomisch eine große Chance sein"

Zur Person Anna Mutter Fotografie Henning Vöpel ist Direktor und Geschäftsführer des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) und Professor für Volkswirtschaftslehre. Der Experte für Konjunkturanalyse und Geldpolitik beschäftigt sich auch mit Sportökonomie und veröffentlichte die Studie "Wirtschaftsfaktor Fußball - Strategie 2030".

SPIEGEL ONLINE: Herr Vöpel, die Uefa hat entschieden: Die Fußball-Europameisterschaft wird 2024 in Deutschland stattfinden. Können wir uns nicht nur auf ein sportliches Highlight, sondern auch auf einen Schub für die deutsche Wirtschaft freuen?

Vöpel: Im Vorfeld werden mit sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen und den Fußball-Turnieren häufig Erwartungen verbunden, automatisch auch für Wirtschaftswachstum zu sorgen - aber meist werden diese Hoffnungen enttäuscht. In Deutschland haben wir ja konkrete Erfahrungen mit der Weltmeisterschaft 2006. Die hatte nur in zwei Quartalen des Jahres messbare Wirkung auf das Wachstum, und das jeweils nur um wenige Zehntelprozentpunkte. Auf das gesamte Jahr bezogen war das aber kaum der Rede wert.

SPIEGEL ONLINE: Wie kann das sein? Es kommen doch Hunderttausende Fans aus dem Ausland, übernachten in Hotels und gehen shoppen. Und die deutschen Fans konsumieren deutlich mehr Bier und Knabbereien als sonst - solange die DFB-Elf nicht wieder in der Vorrunde scheitert.

Vöpel: Selbstverständlich profitieren einzelne Branchen von den zusätzlichen Gästen aus dem Ausland, etwa die Gastronomie und das Hotelgewerbe. Aber was die deutschen Fans betrifft, ist das eher ein Nullsummenspiel: Wer mehr Bier zu den Spielen in Kneipen trinkt, geht weniger essen als sonst.

SPIEGEL ONLINE: Aber sorgt eine EM nicht ohnehin eher in den Jahren zuvor für Wachstum? Schließlich wird im Vorfeld ja investiert, in Stadien oder in Straßen und Bahnen.

Vöpel: Aber das sind eher regional spürbare Effekte, daher liefern sich die Städte einen harten Wettkampf darum, Austragungsort zu sein. Zudem fließen diese Investitionen oft nicht wirklich zusätzlich, sondern werden lediglich vorgezogen. So ist zum Beispiel denkbar, dass die EM den Anlass bietet, die vergleichsweise schlechte digitale Infrastruktur in Städten und Stadien auf den neuesten Stand zu bringen.

SPIEGEL ONLINE: In der deutschen Bewerbung werden die geplanten Investitionen etwa in Verkehrswege, Stadien oder das Breitbandnetz recht genau beschrieben. Nützt das dort ausgegebene Geld auch langfristig, oder fehlt es vielmehr an anderer Stelle?

Vöpel: Der größte Teil der in der Bewerbung beschriebenen Investitionen würde auch ohne den Zuschlag für die EM getätigt. Die Situation in Deutschland unterscheidet sich schon grundlegend von der, wie wir sie in der Vergangenheit in Schwellenländern erlebt haben. In Brasilien oder Südafrika wurde viel Geld in Stadien, Straßen und Bahnprojekten verbaut, die anschließend nicht mehr genutzt wurden. Dieses Geld wäre tatsächlich besser an anderer Stelle investiert worden, um nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzen zu haben. In Deutschland hingegen sind die bestehenden Stadien noch relativ modern und die Verkehrswege in den großen Städten ohnehin gut ausgebaut, sodass nicht wirklich andere Bereiche darunter leiden.

SPIEGEL ONLINE: Aus rein ökonomischer Sicht wäre es also weder ein Problem noch ein Vorteil gewesen, wenn Deutschland die EM nicht bekommen hätte?

Vöpel: Was die direkte und messbare Wirkung auf das Wachstum betrifft, spielt die EM zwar kaum eine Rolle. Dennoch kann sie eine große Chance sein, auch ökonomisch: Deutschland steht wochenlang im Mittelpunkt des internationalen Interesses und kann sich wie 2006 als modernes, weltoffenes, freundliches Land präsentieren. Das war ein sehr wichtiger und kaum zu unterschätzender Effekt der WM 2006. Gerade Deutschland muss für Europa werben und ist künftig auf qualifizierte Zuwanderer angewiesen, schreckt diese aber durch die aufkommende Fremdenfeindlichkeit ab. Eine EM nach dem Motto "Europa als Freunde bei Europäern" kann diesen Eindruck wieder drehen. So ein Effekt ist kaum messbar, aber durchaus wichtig.