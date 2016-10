Konjunktur Exporte steigen so stark wie seit 2010 nicht mehr

Kräftiger Schub für den deutschen Außenhandel: Laut dem Statistischen Bundesamt lagen die Ausfuhren deutscher Unternehmen im August 5,4 Prozent höher als im Vormonat. Das ist der stärkste Zuwachs seit Mai 2010. Die Einfuhren nach Deutschland stiegen um drei Prozent. Im Juli waren die Exporte noch um 2,6 Prozent gefallen, was viele Experten mit den Werksferien begründeten.

Auch im Jahresvergleich stiegen die Exporte deutlich an. Verglichen mit August 2015 lagen sie 9,8 Prozent höher. Das ist der stärkste Anstieg seit Juni 2015. Die Importe stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,3 Prozent.

Überdurchschnittlich stark legten die Geschäfte mit den EU-Ländern zu: Hier gab es einen Zuwachs von zehn Prozent, weil besonders die Nachfrage in den nicht zur Eurozone gehörenden Staaten kräftig zunahm. Die Lieferungen in den Rest der Welt zogen um 9,6 Prozent an. In den ersten acht Monaten des Jahres nahmen die gesamten Exporte um 0,8 Prozent auf 795,7 Milliarden Euro zu. Die Exporte übertrafen die Importe kalender- und saisonbereinigt um 22,2 Milliarden Euro.

Der Außenhandelsverband BGA halbierte erst kürzlich seine Wachstumsprognose für das Gesamtjahr auf maximal zwei Prozent, da große Schwellenländer wie Russland und Brasilien schwächeln.