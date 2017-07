Wirtschaftskraft der G20 Die Bedeutung des Westens schrumpft

Eine Zahl illustriert die Bedeutung des G20-Gipfels in Hamburg: 73 Prozent. So groß ist der Anteil der "Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer" an der gesamten Weltwirtschaft. Dieser Wert ist erstaunlich konstant: Als 1999 zum ersten Mal die Finanzminister als G20 zusammenkamen lag er ebenfalls bei 73 Prozent.

Verschoben haben sich allerdings die Gewichte innerhalb der G20, und zwar drastisch. Vor zwei Jahrzehnten entfielen noch mehr als 44 Prozent der weltweiten Wirtschaftskraft (gemessen in Kaufkraftparitäten) auf den Club der führenden Industrienationen um die USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Kanada, die G7. 2016 sind es nur noch 31 Prozent.

Deutschlands Anteil hat von rund 5 auf 3,33 Prozent abgenommen. Die grafische Darstellung zeigt: Der Bedeutungsverlust der G7 hat sich nach der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008/2009 beschleunigt.

Dafür wird die Gruppe der Brics-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) immer wichtiger: Ihr Anteil an der Weltwirtschaft ist seit Gründung der G20 von 18,4 Prozent auf 31,2 Prozent gestiegen - und hat 2016 erstmals die G7 überholt. Besonders eindrucksvoll ist die Entwicklung Chinas von 7,1 Prozent auf 17,6 Prozent und Indiens (von 4,23 auf 7,3 Prozent). Die beiden asiatischen Mächte sind die einzigen Länder, die klar an Gewicht gewinnen konnten.

Die anderen Brics-Nationen Brasilien, Russland und Südafrika hatten in den vergangenen zwei Jahrzehnten hingegen mit zum Teil schweren Wirtschaftskrisen zu kämpfen - und konnten ihre Positionen in der Weltwirtschaft nicht nachhaltig verbessern. Ähnlich verhält es sich mit anderen Schwellenländern wie Mexiko oder der Türkei.

Wer die Treffen der G20 verfolgt, konnte in der Vergangenheit bereits Anzeichen für die Verschiebung der globalen Machtverhältnisse entdecken. Seltener als früher können die westlichen Industrienationen ihre Agenda durchsetzen. Ein Beispiel ist der Umgang mit Russland: Beim G20-Gipfel 2014 in Brisbane hätten Gastgeber Australien und viele westliche Staaten am liebsten Präsident Wladimir Putin ausgeladen, wegen der völkerrechtswidrigen Annexion der zur Ukraine gehörenden Halbinsel Krim. Doch die Brics-Staaten stellten sich quer. Mehr noch: Am Rande des Gipfels hoben sie sogar gemeinsam mit Russland eine eigene Entwicklungsbank aus der Taufe - als Gegengewicht zur von den etablierten Industrienationen dominierten Weltbank.

Hinzu kommt: Die alten Lager lösen sich auf, das Lager der Industrienationen tritt in Hamburg gespalten auf. US-Präsident Donald Trump greift den Freihandel an - und stellt sich damit gegen den Rest der G7.