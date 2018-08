Eingestürzte Brücke von Genua Warum Italiens Regierung den Benetton-Clan anprangert

Die Aufräumarbeiten nach der Katastrophe von Genua laufen, die Suche nach Überlebenden in den Trümmern der eingestürzten Brücke ist längst nicht abgeschlossen und die juristische Aufarbeitung hat nicht einmal richtig begonnen. Aber für Italiens Premierminister Giuseppe Conte steht der Alleinschuldige für das Unglück schon fest: der Autobahn- und Brückenbetreiber Autostrade per l'Italia. Ein Privatunternehmen, das von der Familie Benetton kontrolliert wird.

"Keinen Zweifel" gebe es, dass Autostrade für Wartung und Instandhaltung der eingestürzten Brücke verantwortlich gewesen sei, erklärte Conte am Donnerstag - und kündigte an, sofort Maßnahmen einzuleiten, um dem Unternehmen die Betriebslizenz zu entziehen. "Wir können nicht auf die Strafjustiz warten, wir haben die Pflicht, die Bürger sicher reisen zu lassen."

Attacken seit Mittwoch

Die Populistenregierung in Rom schießt sich ein auf Autostrade. Sie macht das hochprofitable Unternehmen verantwortlich für den Einsturz der Morandi-Brücke, bei dem mindestens 38 Menschen starben und mehr als 400 verletzt wurden. Einige Politiker stellen sogar direkt die Familie Benetton an den Pranger. Der Modeclan, eine der berühmtesten, umstrittensten Unternehmer-Dynastien Italiens, kommt ihnen gerade recht - auch, um von ihren eigenen Verstrickungen im Fall der Morandi-Brücke abzulenken.

Los gingen die Attacken am Mittwoch, als Verkehrsminister Danilo Toninelli von der Fünf-Sterne-Bewegung den Rücktritt der Führungsspitze von Autostrade per l'Italia sowie ein Bußgeld in Höhe von 150 Millionen Euro für den "Crollo" forderte, wie die Italiener den Zusammenbruch nennen. Sein Parteichef, Vizepremier Luigi di Maio, brachte gleich den Namen Benetton ins Spiel: "Diese Regierung hat kein Geld von den Benettons genommen, aber sie haben in der Vergangenheit die Wahlkämpfe von allen Parteien der früheren Regierungen bezahlt."

Am Donnerstag gingen Di Maio und Toninelli laut der Zeitung "Corriere della Sera" dann die Unternehmerfamilie direkt an: "Autostrade per l'Italia muss alles bezahlen, die Konzessionen müssen beseitigt werden, und Benetton muss es wieder gut machen."

Video DPA

In sozialen Netzwerken beschimpfen User die Benettons als "Mörder". Sie posten Bilder der eingestürzten Brücke, unter denen sie das Logo "United Colors of Benetton" montiert haben. Die Aktie des Mautstraßenkonzerns Atlantia, der Autostrade per l'Italia besitzt und hinter dem die Benetton-Familie steht, brach am Donnerstag zeitweise um mehr als 25 Prozent ein, ehe sich der Kurs wieder etwas erholte.

Die Benettons brachen am Donnerstag ihr Schweigen zum "Crollo". Über ihre Holding Edizione, die mehr als 30 Prozent an Atlantia besitzt, sprachen sie den Verletzten und Angehörigen der Opfer ihr "tiefes Beileid" aus. Und erklärten: "Edizione wird alles tun, was in seiner Macht steht, um der Wahrheit und der Verantwortlichkeit für den Vorfall auf die Spur zu kommen." Man wolle unbedingt mit den Behörden zusammenarbeiten.

Eurotunnel, Autogrill, Generali - überall hängen die Benettons mit drin

Weltberühmt geworden sind die Benettons mit Mode: Vier Geschwister machten aus einer Textilfirma in Ponzano Veneto bei Venedig in den Achtziger- und Neunzigerjahren einen Weltkonzern. Mittlerweile hat sich die Familie aus der Unternehmensführung zurückgezogen. Aber schon vor der Jahrtausendwende weitete der Clan sein Geschäft auf andere Branchen aus. Ende Juni 2018 besaß die Benetton-Holding Edizione Beteiligungen im Wert von mehr als 12,5 Milliarden Euro.

Ob an beiden Flughäfen Roms, dem Eurotunnel, Finanzkonzernen wie Mediobanca und Generali oder dem Raststättenbetreiber Autogrill - überall halten die Benettons Anteile. Und gerade die Autostrade-Mutter Atlantia ist hochprofitabel. 2017 erwirtschaftete sie 1,4 Milliarden Euro Gewinn, bei knapp sechs Milliarden Euro Umsatz. Autostrade selbst betreibt gut 3000 Kilometer des knapp 7000 Kilometer großen italienischen Autobahnnetzes.

Das Unternehmen sei "der Bankomat von Benetton & Co", titelte die Wirtschaftszeitschrift Valori auf ihrer Website: "Mautgebühren aus Gold, Sicherheit nein." Tatsächlich steigen die Autobahngebühren seit langem. Allerdings steckt Autostrade auch viel Geld in die Infrastruktur. 2017 etwa waren es laut Finanzbericht 517 Millionen Euro. In den vergangenen zehn Jahren hätten Autostrade und Atlantia "rund zehn Milliarden Euro in den Ausbau und die Modernisierung des Autobahnnetzes" investiert, verteidigen sich die Benettons.

Ihre Erklärung wird die Angreifer nicht verstummen lassen. Gerade die Fünf-Sterne-Bewegung hat besonderes Interesse, von ihrer eigenen Verstrickung in das Desaster abzulenken. Sie und ihr Gründer Beppe Grillo hatten sich in den vergangenen Jahren in der Region einen großen Namen mit ihrem Kampf gegen eine alternative Autobahntrasse gemacht, die das Teilstück mit der Morandi-Brücke entlastet hätte. Als Experten vor Jahren vor dem Einsturz der als marode bekannten Brücke warnten, höhnte ein Fünf-Sterne-Blog, das sei ein "Märchen." Und erst vor wenigen Wochen erklärte Verkehrsminister Toninelli, man müsse nochmals prüfen, ob die Alternativstrecke in Genua wirklich gebaut werden müsse.

Die Benettons kommen den Populisten da als Sündenböcke wie gerufen. Diese Familie schließlich hat nicht nur ihre politischen Gegner unterstützt. Sie symbolisiert als eingesessene, gut vernetzte, reiche Unternehmerdynastie auch das Establishment, dem die neue Regierung bei ihrer Machtübernahme Ende Mai den Kampf angesagt hat.

Ob die regierenden Populisten in Rom dem Autobahnbetreiber überhaupt die bis 2042 laufende Konzession entziehen können, ist ebenso unsicher wie die Schuldfrage. Beides werden Gerichte und Ermittler klären müssen, und es wird Monate dauern. Sicher ist: Jetzt wird heftig gestritten.