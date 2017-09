Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder ist in den Aufsichtsrat des russischen Energiekonzerns Rosneft gewählt worden. Ob er auch - wie erwartet - zum Chef des Gremiums gewählt wird, steht derzeit noch nicht fest. "Es ist mir eine Freude, in dem Gremium mitzuarbeiten", sagte Schröder auf der Aktionärsversammlung in Sankt Petersburg in einer kurzen Ansprache nach seiner Wahl.

Zuvor hatte Konzernchef Igor Setschin bei der Versammlung für die Wahl geworben. Der frühere Bundeskanzler verfüge über "erhebliche Erfahrung" und "einzigartige Kompetenz", sagte Setschin. Schröder könne dazu beitragen, das Geschäft von Rosneft in Europa auszubauen und seine Wahl in das Kontrollgremium neue Impulse für das deutsch-russische Verhältnis geben. Er sei ein Politiker, der "regelmäßig die strategische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland verteidigt" habe.

Rosneft wird vom russischen Staat kontrolliert, der die Aktienmehrheit an dem Konzern besitzt. Daher war die Wahl Schröders auf dem Aktionärstreffen Formsache.

Mehr in Kürze auf SPIEGEL ONLINE