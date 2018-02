Zusätzliche Ausgaben So teuer ist die GroKo wirklich

Noch ist nicht sicher, ob wir diese Große Koalition überhaupt kriegen. In einer Klage scheinen sich die Politbeobachter im Land aber schon einig: Merkel und Schulz und Seehofer wollen allen möglichen Geschenke machen - ob Rentnern, Kindern, Internetbenachteiligten oder Bildungsbedürftigen - und das wird teuer.

Schon gibt es Wehklagen über "neue Großzügigkeit" und "große Kosten", über "massive Ausgaben" und "Umverteilung". Hilfe! Da scheint so manchem vor lauter Dauer-GroKo-Vorberichterstattung über die Monate der Taschenrechner abhandengekommen zu sein. Also: einmal nachrechnen.

So um die 46 Milliarden Euro sollen zusätzlich ausgegeben werden. Klingt für unsereins und Tante Erna viel. Nur geht es ja nicht um die Kegelkasse vom Ortsverein, sondern um die vermeintliche Belastung einer der größten Volkswirtschaften der Welt. Weshalb man solche Summen an der Wirtschaftsleistung misst. Und die wird in den (fast) vier Jahren von 2018 bis zum geplanten Ende der Legislatur 2021 mehr als 14.000 Milliarden Euro erreichen.

Kleine optische Hilfe zur Veranschaulichung:

Macht 0,3 Prozent Mehrausgaben. Und mit einiger Wahrscheinlichkeit ein deutlich weniger als 0,3 Prozentpunkte höheres Staatsdefizit (weil ein Teil des Geldes wieder zum Finanzminister zurückkommt, wenn Rentner, Eltern und andere es ausgeben und darauf wiederum Steuern zahlen).

Zum Vergleich: Donald Trump wirft gerade ein Zigfaches für Steuersenkungen an (vor allem) Superreiche raus - was hierzulande von denselben Wirtschaftsbeobachtern für toll befunden wird, die sich über ein paar Milliarden GroKo-Gelder aufregen.

Selbst wenn's noch etwas mehr würde, wie der eine oder andere munkelt: Das reicht weder, um die Betroffenen glücklich zu machen und uns alle in eine großartige Zukunft zu befördern, noch wird es unser schönes Land auch nur einen Hauch dem finanziellen Ruin näherbringen. Kein Grund für so viel Aufregung.