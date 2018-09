Gegner und Befürworter des RWE-Braunkohletagebaus Hambacher Frust

Seit gut einer Woche läuft im Hambacher Forst einer der größten Polizeieinsätze, die es in Nordrhein-Westfalen bislang gab. Die örtlichen Baubehörden räumen zusammen mit Einsatzkräften aus ganz Deutschland die Baumhäuser, die über die Jahre dort entstanden sind. Am Mittwoch starb im Wald ein freier Journalist bei einem Sturz von einer Brücke, die Räumungsarbeiten wurden vorerst ausgesetzt - es dürfte aber nicht lange dauern, bis die Stille des Waldes wieder von Kettensägen und Hubwagen durchbrochen wird.

Der Hambacher Forst gehört dem Energiekonzern RWE, der den Wald für seinen Braunkohletagebau roden möchte (Lässt sich der Tagebau Hambach stilllegen? Ein Faktencheck). Der Konflikt um das rund 200 Hektar große Waldstück ist schon mehrere Jahre alt. Seit 2012 besetzen Umweltaktivisten den Hambacher Forst, knapp 200 von ihnen lebten bis zum Beginn der Räumung in den selbst gezimmerten Baumhäusern, um gegen die Rodung zu protestieren und die Arbeiten von RWE zu sabotieren.

Die Entscheidung, die Baumhäuser abreißen zu lassen, fiel im nordrhein-westfälischen Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung. Die Waldbesetzer hätten Auflagen bezüglich des Brandschutzes nicht eingehalten, heißt es bei der Landesregierung. Die Aktivisten werfen der Politik vor, aufseiten von RWE zu stehen und Wirtschaftsinteressen über den Klimaschutz zu stellen.

Der Hambacher Forst ist ein Ort, an dem gehasst wird. Die Polizei teilt mit, dass die Einsatzkräfte immer wieder mit Steinen und Molotowcocktails angegriffen worden seien. Die Aktivisten wiederum werfen der Polizei brutale Methoden vor. Zwei Drittel der Baumhäuser sind inzwischen geräumt und zerstört, mehr als 200 Personen hat die Polizei festgenommen. Bis zum Räumungsstopp am Mittwoch hatte die Polizei gut die Hälfte der Baumhäuser geräumt und zerstört, knapp 200 Personen wurden festgenommen.

Der SPIEGEL hat sich mit den Menschen getroffen, die sich in diesen Tagen im Hambacher Forst gegenüberstehen. Wie stehen sie zum Wald, zur Räumung, zu den Protesten? Was hat der Kampf um die Bäume mit ihnen gemacht? Und gibt es noch Chancen auf eine friedliche Einigung?

DIE AKTIVISTIN

SPIEGEL ONLINE/ Jonas Nolden

Die Aktivistin Mux lebt in der Baumhaussiedlung namens Kleingartenverein. Dieser Teil des Waldes wurde bislang noch nicht geräumt. Mux will ihr Alter nicht verraten. Und auch nicht, wie lange sie schon im Hambacher Forst lebt. Sie sagt aber, sie habe "schon verschiedene Jahreszeiten" im Wald erlebt.

"Vor ein paar Wochen habe ich nicht mehr daran geglaubt, dass wir den Kampf gewinnen können. Jetzt sieht es anders aus. Am vergangenen Sonntag kamen 9000 Menschen, um gegen die Rodung zu demonstrieren. Viele verstehen, dass hier etwas schiefläuft, sie werden politisiert. Das ist gut, das gibt mir Hoffnung. Es kann hieraus etwas Größeres entstehen. Mag sein, dass der Wald hier gerodet wird, doch wenn wir am Ende durch unseren Protest den Braunkohleausstieg beschleunigen konnten, ist das auch ein Gewinn.

Ich bin hier, weil ich für Klimagerechtigkeit bin. Und für einen Systemwandel. Die Menschen sollten sich viel öfter selbst organisieren, in den Gemeinden und Kommunen. Sie sollten ihre eigenen Lebensmittel anbauen, ihre eigene Energieversorgung organisieren, damit nicht Konzerne wie RWE riesige Löcher in die Landschaft baggern müssen. Wenn in unserer Siedlung bald die Räumtrupps anrücken, werde ich im Baumhaus sitzen und mit meinen Freunden Musik machen. Wir wollen, dass es uns dabei gut geht, damit die Polizei nicht das Gefühl hat, noch mehr Macht über uns zu haben.

Nach dem Unfall des Journalisten sollte es einen Räumungsstopp geben, die Polizei war am Freitag trotzdem mit einer Hundertschaft im Wald. Das ist rücksichtslos, sie halten sich nicht an Absprachen. Wir geben den Wald nicht her, auch wenn wir rausgeschmissen werden. Wenn tatsächlich bald die Bäume fallen, werden wir wieder da sein. Wir werden um jeden Baum kämpfen. Ich werde aber keine Gewalt anwenden, das kommt für mich nicht infrage. Im Übrigen geht die einzige Gewalt, die ich hier bislang gesehen habe, von Menschen aus, die Helme und Schlagstöcke tragen."

DER SANITÄTER

SPIEGEL ONLINE/ Jonas Nolden

Kevin Heimlich, 37, ist Rettungsassistent bei RWE und fährt seit Jahren Einsätze im und am Hambacher Forst. Er versorgt RWE-Angestellte, die bei Protestaktionen der Aktivisten verletzt werden.

"Dieser Wald hat für mich nichts Idyllisches, nichts Romantisches. Das Gefühl, wenn ich dort im Einsatz bin, ist: Angst. Pro Monat haben wir inzwischen rund 20 Einsätze im Hambacher Forst und im angrenzenden Tagebau. Leider oft nachts, denn da passieren die meisten Anschläge. Die Aktivisten besetzen Maschinen oder die Förderbänder, die die Braunkohle transportieren. Sie stecken Elektroanlagen und Fahrzeuge in Brand. Oder die Pumpanlage. Auf unserem Rettungswagen ist das RWE-Logo, manchmal fühle ich mich wie eine Zielscheibe.

Einmal fuhren wir mit dem Rettungswagen zu einem Einsatz in den Wald und blieben plötzlich in einem Loch stecken, einen halben Meter tief. Da haben uns die netten Umweltschützer einen Graben gebuddelt. Ein andermal schlug eine Sechskantmutter neben dem Rettungswagen ein, abgefeuert von einer Zwille. Manchmal stoßen wir auf Kanister, die im Waldboden eingegraben wurden und an denen Drähte montiert sind. Eine Bombe? Eine Attrappe? Man weiß es nicht, aber es ist nicht lustig.

Kürzlich wurde ich von Aktivisten von oben angepinkelt. Wir Rettungsassistenten sind da, um zu helfen. Übrigens auch den Aktivisten. Einer hat sich mal mit einem Bügelschloss um den Hals am Kohlebunker angekettet. Das war im Winter, ich habe ihm Tee gegeben und eine Decke.

Das Unglück des Journalisten diese Woche war schon der dritte Unfall, bei dem jemand abgestürzt ist. Zum ersten Mal endete es tödlich, das macht mich fassungslos und traurig. Es gibt die Leute in den Baumhäusern, die über das schöne Wetter twittern. Es gibt aber auch den Schwarzen Block, dem es nur noch darum geht, Gewalttaten zu verüben und RWE zu schaden. Manche landen für ihre Aktionen kurz in Haft, doch wenige Tage später sehe ich sie wieder im Wald. Die Braunkohle sichert viele Jobs, auch meinen. Die Räumung ist längst überfällig."

DER UMGESIEDELTE

SPIEGEL ONLINE/ Jonas Nolden

Franz-Josef Bolz, 53, wohnt in Morschenich, einem Ort, der im künftigen Abbaugebiet des Tagebaus liegt. Damit der Abbau fortgesetzt werden kann, werden die Einwohner Morschenichs in einen neu entstehenden Ort umgesiedelt. Für ihn und seine Familie steht die Umsiedlung im kommenden Jahr an.

"Das, was wir Anwohner hier erleben, ist unsäglich. Das Leben ist massiv eingeschränkt, Straßen sind gesperrt, permanent muss man sich ausweisen. Die Polizisten sind teilweise sehr unprofessionell, wissen oftmals nicht, dass hier in Morschenich überhaupt noch Leute leben.

In den vergangenen Wochen, als die Räumung immer näher rückte, hat das Ganze eine neue Dimension erreicht - es ist schlimm. Die Veränderungen sind immer umfangreicher, und das Leben in Morschenich ist kaum mehr erträglich. Und wofür das alles? Damit RWE seine Gewinne maximieren kann, noch mehr Strom produzieren und ins Ausland exportieren kann. Auf Kosten der Menschen und der Natur.

Es wäre Aufgabe der Politik gewesen, hier zu vermitteln, einen anderen Lösungsansatz zu suchen, einen gewaltfreien, der sich auch ohne unzählige Polizeikräfte hätte umsetzen lassen. Die Politik beugt sich den Interessen eines Großkonzerns, der an einer Energiegewinnung festhalten möchte, die schon vor Jahren nicht mehr zeitgemäß war. Dass das fadenscheinige Argument des Brandschutzes schlussendlich den Weg geebnet hat für die Räumung des Waldes, lässt keinen Zweifel daran, auf wessen Seite die Politik steht. Unsere ist es nicht."

DER POLIZIST

SPIEGEL ONLINE/Jonas Nolden

Robert Hintereker, 61, ist bei der Polizei Aachen. Seine Aufgabe ist es, Gespräche mit den Aktivisten im Wald zu führen, aber auch mit Umweltorganisationen, RWE und lokalen Initiativen - und dabei die Arbeit der Polizei zu erklären.

"Seit dem Tod des Journalisten bin ich in Schockstarre. Ich hoffe, dass jetzt alle Seiten überlegen, wie wir in Zukunft miteinander umgehen wollen. Wir Polizisten sind keine Roboter. Man kommt zum Nachdenken, wenn man seit Jahren im Hambacher Forst im Einsatz ist. Wenn ich abends einschlafe, denke ich an Hambach, und wenn ich morgens aufwache auch.

Wir Polizisten stehen am Rand des Tagebaus, schauen in das Loch, und jeder macht sich so seine Gedanken. Der eine sagt: Prima, bei mir zu Hause kommt günstiger Strom aus der Steckdose. Andere meinen: Das Loch sieht erschreckend aus, und dahinten wird die Kohle verbrannt und CO2 in die Luft geblasen, nicht so toll.

Manche Polizisten sind innerlich zerrissen, nur: Das darf im Einsatz keine Rolle spielen. Die Polizei ist nicht für RWE, die Polizei ist auch nicht gegen die Menschen im Wald. Wir sind dafür, dass das hier nach den Gesetzen des Rechtsstaates abläuft - eine unfassbar schwierige Aufgabe.

Es fängt schon mit den Verantwortlichkeiten an. In erster Linie stehen die Landesregierung und die Baubehörden hinter der Räumung der Baumhäuser. Die Polizei leistet nur Vollzugshilfe, es war nicht unsere Entscheidung zu räumen. Und trotzdem: Wir liefern die dramatischen Bilder vom Einsatz, wir holen die Menschen raus, wir haben die A-Karte.

Es gibt unter den Kollegen manche, die die Schnauze voll haben. Man entwickelt ja auch eine persönliche Beziehung zum Wald. Ich für meinen Teil habe Respekt für die Aktivisten, die hier friedlich leben. Die haben eine Vision, treten für eine Sache ein. Nur: Bei Gewalt ist die Grenze erreicht. Wir können uns nicht mit Zwillen beschießen lassen, wir können nicht tolerieren, dass man unsere Fahrzeuge in Brand setzt und Kollegen verletzt."

DER ANWOHNER

SPIEGEL ONLINE/ Jonas Nolden

José Nonn, 59, lebt schon sein Leben lang in Buir, einer Ortschaft, die in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hambacher Forst liegt. Der Wald spielt für ihn eine bedeutende Rolle, schon immer.

"Als ich ein Kind war, da sah ich die älteren Leute in den offenen Blockhütten im Hambacher Forst. Wenn ich alt bin, werde ich das genauso machen, auch dort sitzen, war ich mir sicher. Seit meiner Kindheit ist der Hambacher Forst ein wichtiger Teil in meinem Leben. Der Wald war eine Konstante - über Jahrzehnte hinweg. Und nun wird er den Menschen nach und nach genommen, auch der noch bestehende Rest wird nicht mehr zu retten sein.

Die Stimmung ist derart aufgeheizt, die Fronten so verhärtet, dass man fast froh sein muss, wenn es nicht noch weiter eskaliert. Als Puffer zwischen den beiden Interessen stehen jetzt die Polizisten - sie verkommen zu Werkzeugen einer fehlgeleiteten Politik. Die Aktivisten im Wald, alle Demonstranten, habe ich als besonnene Menschen kennengelernt.

Das, was wir jetzt erleben, hat zu großen Teilen die Landesregierung zu verantworten, die massiv Ängste geschürt und Parallelen zu den G20-Protesten in Hamburg gezogen hat. Sie schreckt vor nichts zurück: Selbst der tragische Unfall des Journalisten wurde genutzt, um politischen Profit daraus zu schlagen. Der Wald und das Umland haben sich zu einem Krisengebiet entwickelt, deeskalierende Maßnahmen fehlen komplett. Es ist der letzte Akt eines Trauerspiels, an dessen Ende der Wald nur noch in meiner Erinnerung bestehen wird."