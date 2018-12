Die Polizei durchsucht nach neuen Zwischenfällen im Hambacher Forst das sogenannte Wiesencamp der Braunkohlegegner. Gesucht werde nach Molotowcocktails oder Bolzenschneidern sowie nach Mitteln, mit denen Brandsätze zusammengebaut werden könnten, sagte eine Polizeisprecherin in Aachen. Auch eine Werkstatt in Düren sei Ziel der Razzia.

"Es ist nicht geplant, das Wiesencamp oder die Baumhäuser im Wald zu räumen", sagte die Sprecherin. Auch würden keine Teile des Waldes gerodet. Die Polizei beruft sich auf einen Durchsuchungsbeschluss des Aachener Amtsgerichts.

Der Hambacher Forst zwischen Köln und Aachen wurde in den vergangenen Monaten zum Symbol für den Widerstand gegen Braunkohleverstromung. Der RWE-Konzern will einen Teil des Waldes roden, um den benachbarten Tagebau Hambach zu vergrößern. Es kam zu Zusammenstößen zwischen Aktivisten und der Polizei. Das Oberverwaltungsgericht in Münster verhängte Anfang Oktober per Eilbeschluss einen Rodungsstopp. Seitdem ist der Wald nicht mehr Betriebsgelände, sondern öffentlich zugänglich und unterliegt dem Forstgesetz. Aktivisten bauten daraufhin das Wiesencamp auf.

Drei Personen festgenommen

Bei der Razzia seien drei Personen festgenommen worden, teilte die Polizei Aachen auf Twitter mit. Sie sollen die Beamten "aus einer Hütte heraus mit augenscheinlichem Urin" bespritzt und sich geweigert haben, aus der Hütte herauszukommen. Nach dem Einsatz von Pfefferspray sollen sie versucht haben zu fliehen.

1/2 Bei der Durchsuchung im #Wiesencamp wurden Polizisten aus einer Hütte heraus mit augenscheinlichem Urin (Aussehen, Geruch) bespritzt. In der Hütte befanden sich drei Personen, die der wiederholten Aufforderung, diese zu verlassen, nicht nachkamen. pic.twitter.com/fJK9VWMSHy — Polizei NRW AC (@Polizei_NRW_AC) 28. Dezember 2018

Die Razzia ist eine Reaktion auf die Zwischenfälle der vergangenen Tage. An Heiligabend und im Verlauf der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag hatten nach Polizeiangaben mehrere Vermummte das Sicherheitscamp von RWE im Hambacher Forst mit Molotowcocktails und Steinen beworfen. Dabei gerieten zwei Fahrzeuge in Brand, zwei weitere Autos wurden durch Steinwürfe beschädigt.

Hambacher Forst Kampf um den Hambacher Forst Der Märchenwald

Bereits am Abend zuvor war ein RWE-Mitarbeiter von einem Stein am Kopf getroffen und verletzt worden. Am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags entdeckten RWE-Mitarbeiter dann in einer Grundwasser-Pumpstation nahe des Tagebaus Hambach einen selbstgebauten Brandsatz, der anschließend von der Polizei entschärft wurde. Es wird wegen versuchter vorsätzlicher Brandstiftungermittelt.