Hightech-Getriebe für das Fahrrad

Schon viele Generationen von Radfahrern brachte ein Defekt an der Schaltung buchstäblich aus dem Tritt. Den beiden schwäbischen Tüftlern Christoph Lermen und Michael Schmitz verhalf das weit verbreitete Radfahrerleid hingegen in die richtige Spur.

Die zwei Gründer haben mit ihrer Firma Pinion eine Alternative zu den handelsüblichen Ketten- oder Nabenschaltungen zu entwickelt. Das Tretlagergetriebe mit zwei hintereinandergeschalteten Stirnradsätzen ist in einem geschlossenen Gehäuse untergebracht, es kann daher nicht verschmutzen. Der Wartungsaufwand ist gering. Technisch ermöglicht das 18-Gang-Tretlagergetriebe mit 636 Prozent eine weit größere Bandbreite bei der Übersetzung. Zudem lassen sich die Gänge beliebig wechseln. Während es bei Kettenschaltungen gern einmal rattert und klappert, kann das Pinion-Getriebe - mittlerweile auch in einer 12- und 9-Gang-Version erhältlich - auch im Stand reibungslos durchgeschaltet werden.

Die Idee kam den beiden im Entwicklungszentrum für Motoren und Getriebe des Autobauers Porsche, wo sie sich als Werkstudenten kennenlernten. "Als dort ein Kollege wegen eines Kettenschadens an seinem Rad zu spät zur Arbeit kam", erinnert sich Schmitz, "diskutierten wir eingehend die Nachteile der gängigen Fahrradschaltungen." Für die leidenschaftlichen Radfahrer Schmitz und Lermen lagen diese auf der Hand: Bei einer herkömmlichen Kettenschaltung liegt das Schaltwerk außen und ist so permanent Verschmutzung und Verschleiß ausgesetzt.

Der Zuspruch der Radhersteller bei der erstmaligen Präsentation eines Prototyps auf der Branchenmesse Eurobike war groß. "Im Komponentenbereich sind technische Neuerungen beim Fahrrad eher rar gesät", erklärt Schmitz die erfreuliche Resonanz. Gerade kleinere Hersteller suchten nach neuen Technologien, um sich im Wettbewerb abzuheben.

"Die Herausforderung bestand darin, ein konkurrenzfähiges Produkt zu schaffen", sagt Michael Schmitz. So bedarf es für die Anbringung des Getriebes am Tretlager eines speziellen Fahrradrahmens. Hier kam den Pinion-Gründern der Trend zum E-Bike zugute. "Dadurch sind die Radhersteller bei der Konstruktion der Rahmen flexibler geworden." Auch der wachsende Markt für hochpreisige Räder als Alternative zum Auto half bei der Verbreitung des Tretlagergetriebes. Die Zahl der kooperierenden Hersteller wuchs von anfangs 11 auf rund 70. Dennoch verwehrten die hohen Stückkosten in der Fertigung den Denkendorfern zunächst den Zugang zu größeren Herstellern und zum mittelpreisigen Segment des Fahrradmarkts.

Den Schritt von der Manufaktur zur Serienproduktion hat die Pinion GmbH nun mit ihrer leichten und kompakten C-Linie geschafft. "Dafür mussten wir in neue Werkzeuge und Formen investieren", erläutert Pinion-Chef Schmitz. Mit entsprechenden Fertigungsverfahren konnte die neue Getriebelinie bei gleicher Technologie um rund 40 Prozent kostengünstiger produziert werden.

Auf der Eurobike 2016 präsentierte das Unternehmen seine neue C-Linie erstmals. Lob gab es nicht nur von den Radherstellern: Das Tretlagergetriebe wurde im gleichen Jahr auch als eine der Top-3-Innovationen des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Lermen und Schmitz erwarten nun einen weiteren Wachstumsschub. Mit der neuen Getriebe-Generation peilen die Denkendorfer erstmals auch den Fahrradmarkt in den USA an.

