Mieten und Einkommen So viel kostet Wohnen in Ihrer Stadt

Wohnen ist Wahlkampfthema: Jede Partei hat irgendein Konzept für bezahlbaren Wohnraum - eine verbesserte Mietpreisbremse, höhere Abschreibungen für Neubauten oder mehr Wohngeld. Ob etwas davon umgesetzt wird, ist unklar. Sicher ist dagegen: Die Preise für Mieten und Eigenheime steigen weiter, vor allem in den Städten.

Die Einkommen in attraktiven Metropolen und Ballungsräumen sind in der Regel auch deutlich höher als in strukturschwachen Regionen, aber die Entwicklungen haben sich abgekoppelt. Während die Kaufkraft nur noch langsam steigt, legen die Wohnkosten stark zu. Für eine Einschätzung, wie teuer das Wohnen ist, hilft also der Vergleich von Einkommen zu Immobilienkosten.

Das Internetportal Immobilienscout24 untersucht seine Wohnungsinserate regelmäßig auf dieses Verhältnis (zur Methode s. Erklärung unter diesem Text). Die Ergebnisse des sogenannten Erschwinglichkeitsindex EIMX, der SPIEGEL ONLINE exklusiv vorliegt, zeigt einmal mehr: Wohnen wird zum Armutsrisiko.

In 36 von 418 deutschen Städten und Landkreisen liegt der Wohnkostenanteil pro Haushalt schon bei durchschnittlich 20 Prozent und mehr. Einschließlich der Nebenkosten von 10 bis 15 Prozent geht in diesen Regionen ein gutes Drittel des Einkommens nur für die Unterkunft drauf. Weil es sich bei den Daten von Immobilienscout24 um Neuvermietungen handelt, gelten die Zahlen natürlich nur für jene, die umziehen wollen oder müssen.

Wer einen alten, günstigen und unbefristeten Mietvertrag oder seine Immobilie in günstigeren Zeiten erworben hat, lebt unter Umständen deutlich günstiger. Wer weniger verdient als der Durchschnitt, zahlt dagegen möglicherweise einen deutlich höheren Anteil seines Einkommens für die Wohnung.

Besonders teuer ist das Wohnen in Süddeutschland. Bayern und Baden-Württemberg liegen auch vorne, wenn man den Anstieg der Kosten zwischen 2013 und 2016 ansieht. Aber auch in mittelgroßen Städten in ganz Deutschland ziehen die Preise an, beispielsweise in Trier, Mainz oder Kiel.

"Uni-Städte landen beim Erschwinglichkeitsindex naturgemäß auf den vorderen Plätzen", sagt Jan Hebecker, Leiter Märkte und Daten bei Immobilienscout24, "allerdings weniger, weil die Mieten so hoch sind, sondern weil das Einkommen von Studenten in der Regel recht niedrig ist." Generell aber, so Hebecker, setzt sich der Trend zu steigenden Wohnkosten fort.

Dort, wo die Wohnkosten mit rund zwölf Prozent des Einkommens relativ niedrig sind, wie in Salzgitter, Zwickau oder Wilhelmshaven, gebe es allerdings auch nicht nur Grund zur Freude. Das seien Städte mit geringer wirtschaftlicher Dynamik und alternder Bevölkerung, in denen es wenige Jobs gibt und in denen viele Ruheständler mit kleinen Renten leben, sagt Hebecker.

Der Index zeigt aber auch, dass Großstädter mit höheren Gehältern nicht immer besser dastehen, als Geringverdiener in ländlichen Regionen. In München hat der Durchschnittshaushalt zwar fast 51.000 Euro jährlich zur Verfügung, in Hamburg fast 44.000 Euro, im sächsischen Plauen sind es nur 37.000 Euro. Allerdings müssen die Plauener im Schnitt nur gut elf Prozent ihres Einkommens für die Wohnung ausgeben.

Hamburger wenden fast ein Viertel für Miete oder Immobilienkredit auf, Münchner zahlen in einigen Stadtteilen inklusive der Nebenkosten weit mehr als die Hälfte für ihre Wohnung. "In den Metropolen sieht man, dass die Teilung der Gesellschaft in Arm und Reich zunimmt. In die Innenstädte ziehen nur noch Menschen, die sich das leisten können", sagt Hebecker. Die Bevölkerung tauscht sich allmählich aus - es bleibt nur, wer einen günstigen, alten, langfristigen Mietvertrag hat.

Lösungen für den Mangel an bezahlbarem Wohnraum sind rar. Wirklich helfen, da ist sich Hebecker sicher, können nur viele neu gebaute Wohnungen. In den Großstädten mit begrenztem Platz hilft die sogenannte Nachverdichtung, die Bebauung von bisher freien Flächen, Ausbau von Dachgeschossen zu Wohnungen, Aufstockung von Mietshäusern - allerdings scheitert das mitunter am Widerstand von Anwohnern oder Eigentümern.

Die teuersten deutschen Städte (2016) 1. Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg) 28,5

Wohnkostenanteil 2016 (Prozent): 31,4

Miete/qm (Euro): 10,55

Kaufpreis/qm (Euro): 3451

Kaufkraft 2015 (Euro): 35.683 Wohnkostenanteil 2013 (Prozent):Wohnkostenanteil 2016 (Prozent):Miete/qm (Euro):Kaufpreis/qm (Euro):Kaufkraft 2015 (Euro): Quelle: Immobilienscout24 2. München (Bayern) 25,5

Wohnkostenanteil 2016 (Prozent): 30,5

Miete/qm (Euro): 14,37

Kaufpreis/qm (Euro): 5168

Kaufkraft 2015 (Euro): 50.906 Wohnkostenanteil 2013 (Prozent):Wohnkostenanteil 2016 (Prozent):Miete/qm (Euro):Kaufpreis/qm (Euro):Kaufkraft 2015 (Euro): Quelle: Immobilienscout24 3. Würzburg (Bayern) 21,3

Wohnkostenanteil 2016 (Prozent): 26,1

Miete/qm (Euro): 9,24

Kaufpreis/qm (Euro): 2658

Kaufkraft 2015 (Euro): 35.830 Wohnkostenanteil 2013 (Prozent):Wohnkostenanteil 2016 (Prozent):Miete/qm (Euro):Kaufpreis/qm (Euro):Kaufkraft 2015 (Euro): Quelle: Immobilienscout24 4. Regensburg (Bayern) 22,3

Wohnkostenanteil 2016 (Prozent): 25,6

Miete/qm (Euro): 8,95

Kaufpreis/qm (Euro): 3117

Kaufkraft 2015 (Euro): 37.632 Wohnkostenanteil 2013 (Prozent):Wohnkostenanteil 2016 (Prozent):Miete/qm (Euro):Kaufpreis/qm (Euro):Kaufkraft 2015 (Euro): Quelle: Immobilienscout24 5. Stuttgart (Baden-Württemberg) 20,4

Wohnkostenanteil 2016 (Prozent): 24,7

Miete/qm (Euro): 11,27

Kaufpreis/qm (Euro): 3414

Kaufkraft 2015 (Euro): 47.636 Wohnkostenanteil 2013 (Prozent):Wohnkostenanteil 2016 (Prozent):Miete/qm (Euro):Kaufpreis/qm (Euro):Kaufkraft 2015 (Euro): Quelle: Immobilienscout24 6. Frankfurt am Main (Hessen) 22,4

Wohnkostenanteil 2016 (Prozent): 24,3

Miete/qm (Euro): 11,28

Kaufpreis/qm (Euro): 3363

Kaufkraft 2015 (Euro): 46.880 Wohnkostenanteil 2013 (Prozent):Wohnkostenanteil 2016 (Prozent):Miete/qm (Euro):Kaufpreis/qm (Euro):Kaufkraft 2015 (Euro): Quelle: Immobilienscout24 7. Rosenheim (Bayern) 18,9

Wohnkostenanteil 2016 (Prozent): 23,8

Miete/qm (Euro): 9,32

Kaufpreis/qm (Euro): 3308

Kaufkraft 2015 (Euro): 43.467 Wohnkostenanteil 2013 (Prozent):Wohnkostenanteil 2016 (Prozent):Miete/qm (Euro):Kaufpreis/qm (Euro):Kaufkraft 2015 (Euro): Quelle: Immobilienscout24 8. Hamburg (Hamburg) 21,4

Wohnkostenanteil 2016 (Prozent): 23,5

Miete/qm (Euro): 9,84

Kaufpreis/qm (Euro): 3193

Kaufkraft 2015 (Euro): 43.552 Wohnkostenanteil 2013 (Prozent):Wohnkostenanteil 2016 (Prozent):Miete/qm (Euro):Kaufpreis/qm (Euro):Kaufkraft 2015 (Euro): Quelle: Immobilienscout24 9. Heidelberg (Baden-Württemberg) 22,2

Wohnkostenanteil 2016 (Prozent): 23,5

Miete/qm (Euro): 9,79

Kaufpreis/qm (Euro): 2898

Kaufkraft 2015 (Euro): 42.664 Wohnkostenanteil 2013 (Prozent):Wohnkostenanteil 2016 (Prozent):Miete/qm (Euro):Kaufpreis/qm (Euro):Kaufkraft 2015 (Euro): Quelle: Immobilienscout24 10. Berlin (Berlin) Berlin (Berlin)

Wohnkostenanteil 2013 (Prozent): 20,1

Wohnkostenanteil 2016 (Prozent): 23,5

Miete/qm (Euro): 8,49

Kaufpreis/qm (Euro): 2542

Kaufkraft 2015 (Euro): 36.048 Wohnkostenanteil 2013 (Prozent):Wohnkostenanteil 2016 (Prozent):Miete/qm (Euro):Kaufpreis/qm (Euro):Kaufkraft 2015 (Euro): Quelle: Immobilienscout24

Die günstigsten deutschen Städte (2016) 1. Pirmasens (Rheinland-Pfalz) 10,9

Wohnkostenanteil 2016 (Prozent): 10,8

Miete/qm (Euro): 5,01

Kaufpreis/qm (Euro): 913

Kaufkraft 2015 (Euro): 39.921 Wohnkostenanteil 2013 (Prozent):Wohnkostenanteil 2016 (Prozent):Miete/qm (Euro):Kaufpreis/qm (Euro):Kaufkraft 2015 (Euro): Quelle: Immobilienscout24 2. Salzgitter (Niedersachsen) 10,9

Wohnkostenanteil 2016 (Prozent): 11,3

Miete/qm (Euro): 5,73

Kaufpreis/qm (Euro): 915

Kaufkraft 2015 (Euro): 40.696 Wohnkostenanteil 2013 (Prozent):Wohnkostenanteil 2016 (Prozent):Miete/qm (Euro):Kaufpreis/qm (Euro):Kaufkraft 2015 (Euro): Quelle: Immobilienscout24 3. Plauen (Sachsen) 12,2

Wohnkostenanteil 2016 (Prozent): 11,4

Miete/qm (Euro): 4,76

Kaufpreis/qm (Euro): 744

Kaufkraft 2015 (Euro): 37.069 Wohnkostenanteil 2013 (Prozent):Wohnkostenanteil 2016 (Prozent):Miete/qm (Euro):Kaufpreis/qm (Euro):Kaufkraft 2015 (Euro): Quelle: Immobilienscout24 4. Remscheid (Nordrhein-Westfalen) 11,5

Wohnkostenanteil 2016 (Prozent): 12,1

Miete/qm (Euro): 6,19

Kaufpreis/qm (Euro): 1265

Kaufkraft 2015 (Euro): 46.419 Wohnkostenanteil 2013 (Prozent):Wohnkostenanteil 2016 (Prozent):Miete/qm (Euro):Kaufpreis/qm (Euro):Kaufkraft 2015 (Euro): Quelle: Immobilienscout24 5. Zweibrücken (Rheinland-Pfalz) 12,1

Wohnkostenanteil 2016 (Prozent): 12,1

Miete/qm (Euro): 6,48

Kaufpreis/qm (Euro): 1073

Kaufkraft 2015 (Euro): 43.188 Wohnkostenanteil 2013 (Prozent):Wohnkostenanteil 2016 (Prozent):Miete/qm (Euro):Kaufpreis/qm (Euro):Kaufkraft 2015 (Euro): Quelle: Immobilienscout24 6. Delmenhorst (Niedersachsen) 11,0

Wohnkostenanteil 2016 (Prozent): 12,5

Miete/qm (Euro): 5,65

Kaufpreis/qm (Euro): 1228

Kaufkraft 2015 (Euro): 41.303 Wohnkostenanteil 2013 (Prozent):Wohnkostenanteil 2016 (Prozent):Miete/qm (Euro):Kaufpreis/qm (Euro):Kaufkraft 2015 (Euro): Quelle: Immobilienscout24 7. Wilhelmshaven (Niedersachsen) 12,1

Wohnkostenanteil 2016 (Prozent): 12,6

Miete/qm (Euro): 5,52

Kaufpreis/qm (Euro): 918

Kaufkraft 2015 (Euro): 38.150 Wohnkostenanteil 2013 (Prozent):Wohnkostenanteil 2016 (Prozent):Miete/qm (Euro):Kaufpreis/qm (Euro):Kaufkraft 2015 (Euro): Quelle: Immobilienscout24 8. Zwickau (Sachsen) 12,4

Wohnkostenanteil 2016 (Prozent): 12,6

Miete/qm (Euro): 5,39

Kaufpreis/qm (Euro): 886

Kaufkraft 2015 (Euro): 38.110 Wohnkostenanteil 2013 (Prozent):Wohnkostenanteil 2016 (Prozent):Miete/qm (Euro):Kaufpreis/qm (Euro):Kaufkraft 2015 (Euro): Quelle: Immobilienscout24 9. Hamm (Nordrhein-Westfalen) 12,1

Wohnkostenanteil 2016 (Prozent): 12,7

Miete/qm (Euro): 5,87

Kaufpreis/qm (Euro): 1288

Kaufkraft 2015 (Euro): 42.846 Wohnkostenanteil 2013 (Prozent):Wohnkostenanteil 2016 (Prozent):Miete/qm (Euro):Kaufpreis/qm (Euro):Kaufkraft 2015 (Euro): Quelle: Immobilienscout24 10. Hof (Bayern) 12,3

Wohnkostenanteil 2016 (Prozent): 12,8

Miete/qm (Euro): 5,39

Kaufpreis/qm (Euro): 1132

Kaufkraft 2015 (Euro): 38.555 Wohnkostenanteil 2013 (Prozent):Wohnkostenanteil 2016 (Prozent):Miete/qm (Euro):Kaufpreis/qm (Euro):Kaufkraft 2015 (Euro): Quelle: Immobilienscout24