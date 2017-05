Handelsbeziehungen Warum Indien nicht als USA-Ersatz taugt

Um stolze 19 Prozent sind die deutschen Exporte nach Indien im ersten Quartal dieses Jahres gestiegen. Ein schönes Vorzeichen für Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem indischen Regierungschef Narendra Modi. Am Dienstag wollen die beiden über die Wirtschaftsbeziehungen ihrer Länder sprechen. Wenn die USA sich stärker abschotten, dann braucht Deutschland neue Handelspartner. Könnte Indien, vielleicht zusammen mit China, diese Lücke füllen?

Das Potenzial scheint groß: Indien hat 1,3 Milliarden Einwohner und gehört derzeit zu den am schnellsten wachsenden Schwellenländern. Mit einem Wirtschaftswachstum von mehr als sieben Prozent im Jahr übertrifft es sogar China. Regierungschef Modi spricht von "immensen Möglichkeiten". Für deutsche Firmen ist allerdings - vorsichtig gesagt - noch Luft nach oben.

2016 exportierten deutsche Unternehmen Waren im Wert von weniger als zehn Milliarden Euro nach Indien, umgekehrt lag das Volumen bei nur 7,6 Milliarden Euro (s. Grafik). Damit schafft es das Land nur knapp in die Top 25 der deutschen Handelspartner. Zum Vergleich: In die USA exportierte Deutschland im vergangenen Jahr Waren im Wert von rund 107 Milliarden Euro, die Importe lagen bei knapp 58 Milliarden Euro.

Indiens Regierungschef Modi wünscht sich vor allem Investitionen kleiner und mittelständischer deutscher Unternehmen. Allerdings sind gerade die recht zurückhaltend: Indien mache es den Mittelständlern besonders schwer, in dem Land zu investieren, klagt der Asien-Pazifik-Ausschuss der deutschen Wirtschaft just vor Modis Ankunft: Es fehle an Rechtssicherheit und guter Infrastruktur in dem Land, und die indische Bürokratie sei viel zu kompliziert, die Verwaltung schwerfällig.

Die Unternehmen hoffen auf einen neuen Anlauf zu einem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien. Die Verhandlungen hatten vor zehn Jahren begonnen, wurden aber 2013 unterbrochen und liegen bis heute auf Eis. Einer Studie des Ifo-Instituts zufolge könnte das deutsche Bruttoinlandsprodukt durch ein Handelsabkommen in den kommenden zehn bis zwölf Jahren um 4,6 Milliarden Euro zusätzlich wachsen.

Um in die Top Ten der deutschen Handelspartner aufzusteigen, müsste sich das Handelsvolumen mit Indien zwar fast verfünffachen. Aber angesichts des stetigen Wirtschaftswachstums dürfte Indiens Bedeutung im Welthandel in Zukunft stark steigen.