Glimmer-Kinder

Kapitel 3: Konzerne

Gibt es einen Ausweg? Das einzige Unternehmen, das von sich behauptet, schon heute nur Glimmer aus legalen Minen zu kaufen, ist der deutsche Chemieriese Merck, einer der größten Glimmer-Importeure aus Indien. Das sollen firmeninterne Dokumente beweisen, in die Merck dem SPIEGEL Einsicht gewährt hat.

Dabei gibt es den indischen Behörden nach gar keine legalen Glimmer-Minen in der Region.

Weil auf die Behörden wenig Verlass sei, habe Merck selbst bereits vor zehn Jahren die Initiative ergriffen: Man habe inzwischen verantwortungsvolle Lieferanten gefunden, die Arbeitsschutzstandards einhalten. Und: In deren Minen arbeiteten keine Kinder.

Zusammen mit anderen Unternehmen - darunter auch H&M, Chanel und dem Elektronikhersteller Philips - hat Merck Anfang des Jahres die "Responsible Mica Initiative" ins Leben gerufen. Ihr Ziel: Bis 2022 soll Schluss sein mit Kinderarbeit in den Glimmer-Minen, die Unternehmen wollen dann nur noch Glimmer aus legalen Quellen kaufen. Aber sind die Lieferanten tatsächlich kontrollierbar?

Ein Beispiel: Der chinesische Farbpigmenthersteller Kuncai - neben Merck der größte Glimmer-Käufer der Region - kauft nach eigenen Angaben Glimmer aus Minen, von denen Merck behauptet, sie würden ausschließlich Merck beliefern. Die Recherche ergibt viele solcher Widersprüche, die sich nicht auflösen lassen. Zu unübersichtlich und intransparent ist der Glimmer-Handel.

Auf den Produktetiketten verstecken sich die Glimmer-Minerale oft hinter ihrem Englischen Namen, mica, oder dem Farbstoffkürzel CI 77019. Auch die Suche nach dem Ursprung des Glimmers gestaltet sich schwierig.

Um sicherzustellen, dass die Lieferanten kein Glimmer aus illegalen Minen beimischen, setzt Merck auf ein Nachverfolgungssystem: Die Minenbetreiber halten die tägliche Fördermenge einer Mine in einem Logbuch fest. Für diese Mengen zahlen sie Abgaben an die Regierung. "Wenn Glimmer aus unkontrollierten Quellen mit verwendet würde, müssten die Minenbesitzer auch für diese Glimmermengen Lizenzgebühren zahlen. Dies ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, denn der Glimmer wäre für den Minenbesitzer teurer als der in seiner Mine geförderte", so Mercks Argumentation. Allerdings geben viele Händler während unserer Recherche an, auch für illegal abgebauten Glimmer Gebühren an die Regierung zu bezahlen.

Hauptsache, das Geschäft läuft unbehelligt weiter.

Auch in dem Dorf Kanichihar, wo Badku lebt, mitten im Glimmer-Gürtel. Tag für Tag gehen die Männer weiterhin in die Minen. In der langen Trockenzeit, in der die Reisfelder verdorren. Nach Badkus Unfall sollte auch er wieder zurück in die Stollen. Weiterhämmern. Wie fast alle hier. Doch Badku weigerte sich. Zurück in eine der Minen, die ihn lebendig begraben hatte?

Er sagte nein. Und hatte Glück: