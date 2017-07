Britische Schriftstellerin Bank of England führt Jane-Austen-Schein ein

Ihr bekanntestes Werk ist "Stolz und Vorurteil": Vor 200 Jahren - am 18. Juli 1817 - starb die britische Schriftstellerin Jane Austen. Nun kommt die Autorin zu einer besonderen Ehre: Austens Konterfeit wird ab sofort eine neue Zehn-Pfund-Note zieren. Mark Carney, Chef der Bank of England, stellt den Geldschein am Dienstag in der Kathedrale von Winchester vor.

Austen ist - neben der Queen - die einzige Frau, die auf einer Pfundnote zu sehen ist. Auch eine Zwei-Pfund-Münze, die der Schriftstellerin gewidmet ist, wird in Umlauf gebracht.

Neben dem Porträt der Autorin wird auf der Banknote auch ein Zitat aus ihrem Roman "Stolz und Vorurteil" und eine Abbildung ihres Schreibtischs zu sehen sein. Der Roman hat sich bislang rund 20 Millionen Mal verkauft. Er ist sowohl Liebesgeschichte als auch zeitgenössische Gesellschaftsstudie.

Allerdings ist im Vorfeld auch Kritik an der Darstellung Austens auf dem Geldschein laut geworden. Kritiker monieren, das Porträt der Schriftstellerin auf der Pfund-Note sei retuschiert. Lucy Worsley, BBC-Moderatorin und Historikerin, kritisierte, es sei "tief ironisch, dass das von der Bank of England gewählte Bild in Wahrheit gar nicht Austen ist".

Hintergrund der Kritik: Die Abbildung auf dem Geldschein ist angelehnt an ein Gemälde von 1817. Das Porträt wurde erst nach ihrem Tod in Auftrag gegeben. Es zeigt Austen mit jugendlichem Blick und vollen Wangen.