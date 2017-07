"Forbes": Jeff Bezos ist jetzt der reichste Mensch der Welt

Jeff Bezos ist laut "Forbes" der reichste Mensch der Welt. Der 53-Jährige verdrängte Microsoft-Mitgründer Bill Gates in der Rangliste des US-Magazins vom Spitzenplatz. Laut dem in Echtzeit aktualisierten Ranking beläuft sich Bezos' geschätztes Vermögen auf 90,5 Milliarden Dollar. Gates kommt demnach auf 90 Milliarden Dollar.

Ein Kursanstieg der Amazon-Aktien genügte Bezos, um den jahrelangen Spitzenreiter Gates zu überholen. An dritter Stelle der Reichen-Charts rangiert der spanische Textilunternehmer Amancio Ortega, dahinter folgt US-Starinvestor Warren Buffett. Auf dem fünften Platz landete Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, auf Platz sechs der mexikanische Telekommunikationsmagnat Carlos Slim.

Das "Forbes"-Ranking basiert auf Schätzungen, für die öffentliche Informationen zu teilweise stark im Wert schwankenden Vermögenstiteln wie Aktien oder Immobilien ausgewertet werden. Bei Bezos' Spitzenposition handelt es sich also um eine Momentaufnahme - schließlich kann der Wert der Amazon-Aktie jederzeit wieder fallen. Zuletzt hatte zum Beispiel Amancio Ortega Gates für zwei Tage vom Spitzenplatz verdrängt.

Seit 1987 rankt "Forbes" die reichsten Menschen der Welt. Jeff Bezos ist die siebte Person - und nach Gates und Buffett der dritte US-Amerikaner - an der Spitze des Rankings. In der im März veröffentlichten Jahreswertung des Magazins lag Gates noch auf dem ersten Platz - zum 18. Mal in 22 Jahren. Bezos lag auf dem dritten Rang.