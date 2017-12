Entwicklungshilfe neu gedacht

Mit Direktzahlungen aus Spenden will GiveDirectly in kurzer Zeit erreichen, was Entwicklungshilfe in den vergangenen 50 Jahren nicht vollständig geschafft hat: Menschen nachhaltig aus extremer Armut zu bringen. Kritiker der internationalen Entwicklungspolitik setzen auf GiveDirectly und hoffen auf grundlegende Veränderungen.

Afrikanische Ökonomen wie Dambisa Moyo aus Sambia oder James Shikwati aus Kenia machen die klassische Entwicklungshilfe dafür verantwortlich, dass viele afrikanische Staaten so rückständig sind. Der verlässliche Fluss von Hilfsgeldern zerstöre in den Empfängerländern jeden Anreiz, rentabel zu wirtschaften, sagt die frühere Goldman-Sachs-Bankerin und Volkswirtschaftlerin Moyo. Shikwati wirft vielen afrikanischen Regierungen vor, keine eigene Position zu haben und nur den Ansagen ihrer Geldgeber zu folgen.

Dabei ist die jüngere Geschichte Kenias im Vergleich zu der anderer afrikanischer Staaten eher eine Erfolgsgeschichte: Das Land gilt als relativ stabil, die durchschnittliche Lebenserwartung der Kenianer ist in den vergangenen fünfzig Jahren von 51 auf fast 67 Jahre gestiegen, mehr als 85 Prozent der Jugendlichen können lesen und schreiben, die Wirtschaft wächst derzeit jährlich um mehr als fünf Prozent.

Kritiker wie Moyo, Shikwati oder der deutsch-äthiopische Autor und Unternehmensberater Asfa-Wossen Asserate halten die Ergebnisse auf dem afrikanischen Kontinent insgesamt aber für viel zu gering. Asfa-Wossen schätzt die seit 1960 bisher gezahlte Entwicklungshilfe für ganz Afrika auf rund 800 Milliarden Euro. Statt nachhaltiges Wachstum habe diese Entwicklungshilfe vor allem neue Abhängigkeiten geschaffen - und die Konten korrupter Politiker gefüllt, kritisiert Asfa-Wossen.

GiveDirectly beziffert die Summe, die weltweit in die Entwicklungshilfe fließt, auf 150 Milliarden Dollar jährlich. Die Hälfte an Geldtransfers würde reichen, rechnet die Organisation auf ihrer Website vor, um jedem der 700 Millionen extrem armen Menschen zu helfen. Was in der Rechnung fehlt: Die US-Organisation ist auf eine Infrastruktur angewiesen, die sie selbst nicht schaffen kann. Dass Kenias Wirtschaft heute wächst, die politischen Strukturen gefestigt sind und die meisten Kinder zur Schule gehen, ist auch das Ergebnis jahrzehntelanger Entwicklungsarbeit durch die Industrieländer.

Direkte Geldzahlungen können darauf aufsetzen - und sie haben einen Vorteil: Sie verursachen kaum Nebenkosten, sie brauchen keine Lagerhallen für Säcke mit Nahrungsmitteln und keine Vermittler. "Nicht zuletzt durch neue Techniken wie M-Pesa erreichen wir eine Effizienz von mehr als 90 Prozent bei unseren Geldzahlungen", sagt Caroline Teti, Direktorin für "external relations" von GiveDirectly. Die operativen Kosten könnten stark gesenkt werden, weil die logistischen Herausforderungen wegfallen. Von 100 gespendeten Dollar landen laut GiveDirectly 91 direkt bei den Empfängern.

Mit dem M-Pesa-System lässt sich Geld auch in die entlegensten Winkel Kenias schicken.

Teti pflegt den Kontakt zu den Ministerien in Kenia, zu Spendern und den Medien. Berichte sowohl über Erfolge als auch über Probleme landen auf dem schmalen Holzschreibtisch der 39-Jährigen im Regionalbüro von GiveDirectly - ein Zimmer in einem leicht heruntergekommenen Hotel in der Stadt Bondo.

Teti koordiniert mit vierzehn Mitarbeitern in dem langgezogenen Raum voller wackeliger Holzregale, Akten und Computern die nächsten Einsätze. Einige bleiben im Büro, doch die meisten fahren jeden Tag von Dorf zu Dorf und verbreiten die Idee von GiveDirectly. Mit Erfolg. Seit Ende November zahlt die Organisation in weiteren Dörfern Grundeinkommen aus - an insgesamt 17.000 Teilnehmer in 124 Dörfern. Geschätzte Gesamtkosten des Projekts: 30 Millionen Dollar, von denen laut GiveDirectly bereits 26 Millionen durch Spenden gesichert sind.

Die US-Hilfsorganisation lässt ihr Experiment durch Wissenschaftler begleiten. In zweieinhalb Jahren sollen die ersten Ergebnisse vorliegen - und Teti formuliert einen klaren Anspruch: "Wir wollen mit unseren Direktzahlungen die Diskussion über die Entwicklungshilfe beeinflussen. Und zwar so weit, dass Geldtransfers zum neuen Standard werden." Bevor sie zu GiveDirectly kam, arbeitete Teti vierzehn Jahre für andere Hilfsorganisationen in Kenia, studierte "Entwicklungspolitische Kommunikation" in Kenia sowie "Geschlechterforschung und Menschenrechte" in Schweden und hat einen Überblick über die Ansätze der Entwicklungshilfe.

Video: Caroline Teti über die Arbeit von GiveDirectly in Kenia.

Grundsätzlich folgt GiveDirectly dem Konzept der "Hilfe zur Selbsthilfe", dem Credo der Entwicklungshilfe seit Jahrzehnten: Menschen sollen in die Lage versetzt werden, ihr Leben selbst zu verbessern. Banken vergeben nun Mikrokredite, Universitäten und Unternehmen aus den Industrienationen bilden Wissenschaftler, Ökonomen oder Beamte weiter. Teti spricht von einem "Käfig der Armut", der mit den Geldzahlungen durchbrochen werden könne. Für sie steht fest: "Armut macht passiv, und die Leute akzeptieren ihre Situation als ihr Schicksal. Doch die Leute hören nicht auf zu denken, nur weil sie arm sind. Sie wollen Veränderung, schlagen aber mit dem Kopf gegen die Wand, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Ziele erreichen können."

Für Teti ist die Lösung einfach: Geld. "Diesen Leuten Bares zu geben, öffnet ihnen die Augen. Sie sehen plötzlich Möglichkeiten. Und wir geben ihnen die Gelegenheit, sie wahr zu machen." Das Wissen sei vorhanden, so Teti, fast jedes Kind gehe in Kenia mittlerweile zur Schule, viele Erwachsene erlernten einen Beruf. Nur: "Wissen ohne Geld bringt den Leuten nicht viel. Denn kaum jemand hatte hier einen Cent, um zu investieren", sagt Teti.