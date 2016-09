1,2 Milliarden Menschen weltweit leben ohne Strom. Ein College will das ändern, indem es Analphabeten zu Solartechnikern ausbildet. Die Geschichte einer Großmutter, die ihrem Dorf das Licht brachte - und einen Haufen Probleme.

Aus Tsaratanana, Madagaskar, berichten Stefan Schultz (Text) und Bernhard Riedmann (Fotos/Multimedia)

Zum ersten Mal in der Geschichte Tsaratananas darf eine Frau vor dem Dorfrat sprechen, und gleich muss sie schlechte Nachrichten übermitteln.

"Wer eine Solarlaterne will, muss sie in Zukunft kaufen", sagt Zafitsiha. "Außerdem müsst ihr endlich regelmäßig eure Gebühren bezahlen."

Zafitsiha, 51, steht in der Mitte des Dorfplatzes in der heißen Mittagssonne und blickt in die Gesichter von etwa 40 Männern, die ihr auf Bänken gegenübersitzen. Frauen und Kinder sitzen abseits vom Platz im Schatten ihrer Hütten.

Zafitsiha hält sich gerade, sie spricht mit fester Stimme. Die Männer beobachten die knochige Frau mit den zurückgebundenen krausen Haaren. Sie sind beeindruckt. Und enttäuscht.

"Bis jetzt haben wir alles umsonst bekommen", sagt ein Bauer. "Ich kann mir aber keine Anlage leisten", ruft ein zweiter. "Warum wurden manche im Dorf besser behandelt als ich?", will ein dritter wissen.

Bald reden mehrere Männer durcheinander. Wütend fallen sie einander ins Wort. Zafitsiha hört zu und nickt. Sie steht noch immer sehr gerade. Doch zwischen ihren Augenbrauen bilden sich zwei senkrechte Falten. Sie hatte sich das anders vorgestellt, als sie sich auf ihre lange Reise machte, um ihrer Gemeinde Licht und Strom zu bringen.

360-Grad-Video: Zafitsiha vor dem Dorfrat

Von März bis Oktober 2013 hat Zafitsiha das sogenannte Barefoot College im indischen Tilonia besucht, das in einem weltweit einzigartigen Kurs Analphabeten zu Solartechnikern ausbildet.

Sie hatte dafür ihre beiden Kinder und ihre beiden Enkel zurückgelassen. War das erste Mal in ihrem Leben in ein Flugzeug gestiegen. Hatte sich durch komplizierte Baupläne gequält. Und sich bei Freunden unbeliebt gemacht. Nun, drei Jahre nach ihrer Rückkehr, hat sie in Tsaratanana mehr verändert, als sie je für möglich gehalten hätte - auch Dinge, die sie lieber nicht verändert hätte.

Das Barefoot College hat drei Ziele: Es will, erstens, Solaranlagen in die armen und abgelegenen Dörfer der Welt bringen. In Madagaskar, dem Land, aus dem Zafitsiha stammt, haben 85 Prozent der Bevölkerung keinen Zugang zu Strom. Weltweit leben nach Angaben der Internationalen Energieagentur rund 1,2 Milliarden Menschen ohne Elektrizität.

Die Folgen sind weitreichend: Weil es kein Licht gibt, können Erwachsene abends nicht arbeiten und Kinder keine Hausaufgaben machen. Ärzte müssen im Schein einer Taschenlampe operieren. Kranke sterben, weil sich Medikamente vor Ort nicht kühlen lassen. Es gibt kein Internet, kein Fernsehen, kein Radio, keine elektrischen Maschinen, keine Massenproduktion und damit auch kaum Wachstum. Entwicklungshelfer sprechen von Energiearmut.

Satellitenbild: So dunkel ist die Nacht in Madagaskar

Das College will Energiearmut weltweit bekämpfen. Dazu will es das Selbstbewusstsein von Frauen stärken. In den traditionellen Dorfgemeinschaften treffen oft die Männer die wichtigen Entscheidungen und verfügen über das Geld. Das Barefoot College bildet deshalb ausschließlich Frauen aus. Die Solaringenieurinnen sollen finanziell unabhängig leben und in ihrer Gemeinde zum Vorbild für andere Frauen werden.

Gleichzeitig will das Barefoot College eine neue, bessere Form der Entwicklungshilfe etablieren. Es versucht, die Unabhängigkeit der traditionellen Dorfgemeinden zu erhalten, in denen es Projekte durchführt. Nach ihrer Ausbildung kehren die Solaringenieurinnen in ihre Dörfer zurück, statten je 50 Hütten mit einer Solaranlage aus und übernehmen deren Wartung und Pflege. Die Kosten dafür tragen die Gemeinden selbst.

Seit 2003 hat das Barefoot College nach eigenen Angaben mehr als eine halbe Million Haushalte mit Strom versorgt. Seine Solarlaternen erhellen heute einzelne Dörfer in Afrika, Arabien, Asien und Lateinamerika, insgesamt in 72 Ländern. Nun geht das Projekt in seine entscheidende Phase: Die Solaringenieurinnen sollen überall auf der Welt weitere Frauen ausbilden, diese sollen rasch Zehntausende weitere Dörfer elektrifizieren. Es geht um einen Schneeballeffekt, der die armen Länder der Welt tiefgreifend verändern soll.

Bevor das geschieht, sollte das Projekt aber dringend noch einmal verfeinert werden. Denn die Solaranlagen bewirken in den Dörfern zwar einerseits viel Gutes, verursachen aber andererseits auch eine Reihe neuer Probleme. Die Bewohner Tsaratananas etwa klagen über Geldnöte, soziale Ungleichheit und neue Formen von Kriminalität.