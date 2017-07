Vergütung in Dax-Konzernen Wo der Boss 50 Mal mehr verdient als seine Mitarbeiter

Viele deutsche Top-Manager können sich weiter über satte Einkünfte freuen. Die durchschnittliche Vorstandsvergütung in 16 der 30 größten börsennotierten Konzerne stieg erneut, so eine Studie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz und der TU München.

Besonders stark ging es beim Softwarekonzern SAP nach oben (plus 163,4 Prozent), aber auch bei Adidas (plus 35,3 Prozent) und der Deutschen Börse (plus 24,4 Prozent) konnten die Manager sich freuen. Abwärts ging es dagegen für die Konzernlenker bei VW (minus 32,9 Prozent), dem Pharmakonzern Merck (minus 17,7 Prozent) oder Thyssen-Krupp (minus 13,3 Prozent).

Im Durchschnitt der im Börsenindex Dax gelisteten Konzerne lag die Vorstandsvergütung bei knapp 3,376 Millionen Euro - und damit um ein Prozent höher als im Vorjahr. Die Vorstandsvorsitzenden kassierten mit durchschnittlich 5,5 Millionen Euro sogar deutlich mehr als im Vorjahr, als sie auf 5,1 Millionen Euro kamen.

Das überrascht, weil viele Konzerne im Zuge der Debatte über Managergehälter neue Vergütungsregeln eingeführt und Mäßigung versprochen hatten. Andererseits laufen die Geschäfte für viele Konzern sehr gut - was üppige Gehälter im Einzelfall rechtfertigt.

Die Liste der Top-Verdiener 2016 führt SAP-Chef Bill McDermott an, der 13,77 Millionen Euro einstrich - und sich dafür auch schon heftige Kritik anhören musste. Gleich dahinter folgen die Chefs der Autobauer VW, Daimler und BMW (siehe Fotostrecke). Weit abgeschlagen auf Platz 23 landet Deutsche-Bank-Chef John Cryan, der wegen des zweiten Milliardenverlusts in Folge auf alle Boni verzichten musste und "nur" ein Festgehalt von 3,8 Millionen Euro bekam.

Interessant ist auch, dass sich die Kluft zwischen den Vorstandsbezügen und den Gehältern normaler Mitarbeiter in 17 von 30 Dax-Konzernen vergrößert hat. Nur in 10 Unternehmen wurde sie kleiner. Besonders groß war der Unterschied beim Pharmakonzern Fresenius, wo die durchschnittliche Vorstandsvergütung 83 Mal so hoch ausfiel wie der durchschnittliche Personalaufwand je Mitarbeiter (siehe Tabelle).

Weit weg von den Mitarbeitern Durchschnittliche Vorstandsvergütung in 2016 im DAX im Vergleich zu den durchschnittlichen Personalaufwendungen pro Mitarbeiter Unternehmen Vergütung pro Vorstand Personal- aufwand pro Mitarbeiter Vertikalität Veränderung Vertikalität zum Vorjahr Fresenius 3433 42 83 ↑ Deutsche Post 3199 39 82 ↑ Heidelberg Cement 3561 44 80 ↑ Adidas 3241 42 78 ↑ Volkswagen 4677 61 77 ↓ Henkel 4256 58 73 ↑ Continental 2833 44 64 ↓ Merck 5157 86 60 ↓ Fresenius Medical Care 3377 59 58 ↓ Siemens 4129 80 51 ↑ BMW 4705 92 51 ↑ Daimler 3729 75 50 ↓ SAP 5771 122 47 ↑ Vonovia 2203 48 46 ↑ ThyssenKrupp 2646 57 46 ↓ Allianz 3783 84 45 ↑ E.ON 2928 66 44 ↑ Linde 2568 63 41 → Bayer 3881 99 39 ↑ Deutsche Lufthansa 2266 59 38 ↑ Deutsche Telekom 2791 75 37 ↓ RWE 2800 81 34 → Infineon 1904 56 34 ↓ Beiersdorf 2211 66 33 ↓ BASF 2990 89 33 ↓ Deutsche Börse 3556 113 31 ↑ Munich RE 2562 83 31 ↑ ProSiebenSat1 2723 94 29 ↑ Commerzbank 2045 75 27 → Deutsche Bank 2691 119 23 ↑ Ø DAX 3376 67 50 → Quelle: DSW

Angaben in tausend Euro

Im Schnitt lag der Wert für diese sogenannte Vertikalität bei 50. Am niedrigsten war er wegen der (ausnahmsweise) eher geringen Vorstandsgehälter und der vergleichsweise guten Mitarbeiterbezahlung bei der Deutschen Bank (23).