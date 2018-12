Gewinner und Verlierer der Wirtschaft 2018 Abstieg der Sonnengötter

"Warum sollten sich unsere Mitarbeiter für Gewerkschaften interessieren?", fragte Michael O'Leary, als er noch ein Gewinner war. Damals, vor drei Jahren, wagte bei Ryanair noch niemand zu streiken - und Vorstandschef O'Leary war überzeugt, er könne die Gewerkschaften für immer heraushalten aus seiner Airline. Doch 2018 kam es anders. Nie zuvor hat Ryanair so eine Welle von Streiks erlebt wie in diesem Sommer. Ob Piloten oder Flugbegleiter, ob in Deutschland, den Niederlanden, Italien, Spanien oder Portugal - ein ums andere Mal traten sie bei Ryanair in den Ausstand: gegen miese Bezahlung und prekäre Arbeitsverhältnisse. Die Streikwelle hat die Ryanair-Eigner viel Geld gekostet. Das Unternehmen musste die erste Gewinnwarnung seit fünf Jahren ausgeben, an der Börse hat es 2018 rund ein Viertel seines Wertes verloren. Und was für O'Leary vielleicht am schlimmsten ist: Er musste mit den Gewerkschaften verhandeln und Zugeständnisse machen.