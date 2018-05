Reichtumsstudie In diesen Städten wohnen die meisten Milliardäre

Die Zahl der Milliardäre ist im vergangenen Jahr erneut kräftig gestiegen. Laut dem neuen Billionaire Census der Analysefirma Wealth-X gab es im Jahr 2017 weltweit 2754 Dollar-Milliardäre, die zusammengenommen ein Vermögen von 9205 Milliarden Dollar besaßen. Das war rund ein Viertel mehr Vermögen als noch im Jahr zuvor.

Rund die Hälfte der Milliardäre musste sich demnach allerdings mit einer Summe zwischen ein und zwei Milliarden Dollar begnügen. Nur gut 400 Menschen weltweit kamen auf ein Vermögen von mehr als fünf Milliarden Dollar.

Die meisten Milliardäre wohnen demnach in Europa - insgesamt 821, dicht gefolgt allerdings von Asien (784) und Nordamerika (727). In Asien ist das Vermögen der Milliardäre laut der Auswertung im vergangenen Jahr am stärksten gewachsen, um fast 50 Prozent. Treiber waren dabei vor allem Indien und China.

Für alle Regionen gilt: Das Vermögen der Milliardäre wuchs stärker als deren Zahl. Das heißt: Die ohnehin Superreichen wurden noch viel reicher.

Wo die Milliardäre leben Die Staaten mit den meisten Milliardären weltweit Quelle: Wealth-X Billionaire Census 2018

Für weitere Infos klicken Sie bitte auf die eingefärbten Länder

Die Grafik zeigt die Länder mit den meisten Milliardären 2017. Ganz vorne liegen immer noch mit großem Abstand die USA. Doch China holt gewaltig auf. Deutschland kommt mit 152 Dollar-Milliardären immerhin auf Platz drei, vor Indien und der Schweiz.

Bei den gezeigten Ländern sank die Zahl der Milliardäre neben Russland nur in Großbritannien - laut den Experten macht sich da bereits der Brexit bemerkbar.

Länder mit den meisten Milliardären 2017 Land Anzahl der Milliardäre Gesamtvermögen der Milliardäre in Milliarden Dollar USA 680 3167 China (inklusive Hongkong) 431 1395 Deutschland 152 466 Indien 104 299 Schweiz 99 265 Russland 96 351 Großbritannien 90 251 Saudi-Arabien 62 168 Vereinigte Arabische Emirate 62 168

Schaut man auf einzelne Städte, liegt New York als Hauptstadt der Milliardäre weiter ganz vorne. Hongkong folgt aber gleich dahinter - und verzeichnet ein deutliches Wachstum. Auch in San Francisco ging es zuletzt steil nach oben: Der Boom des Silicon Valley spiegelt sich im Vermögen der Bewohner.

Wealth-X sammelt seit Jahren Daten über Reiche und Superreiche und schätzt ihr Nettovermögen anhand der verfügbaren Informationen, etwa über Firmenbeteiligungen. Die Datenbank enthält aber auch Auskünfte über Ausbildung, Hobbys und musikalische Vorlieben. So erfährt man etwa, dass jeder vierte Milliardär sich für Golf interessiert und zehn Prozent gerne Rock'n'Roll mögen.