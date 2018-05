Kapitel 1

Unser Müllproblem

Deutschland im Verpackungswahn: schnell noch einen »Coffee to go« oder ein Wasser aus der Plastikflasche für unterwegs und zu Mittag einen Salat aus der Plastikschüssel mit Einwegbesteck aus Kunststoff. Im Supermarkt landen Brot, Wurst, Käse, Obst, Gemüse und Süßigkeiten im Einkaufswagen, alles verpackt in Plastik.



Unser moderner Lebensstil mag bequem sein - gut für die Umwelt ist er nicht:



Jeder Deutsche erzeugt pro Kopf mehr Abfall als die Bürger der meisten anderen EU-Staaten. Wo im Land entsteht der meiste Müll? Eine Antwort gibt die Abfallbilanz des Statistischen Bundesamts. Aber Bilanz ist nicht gleich Bilanz: Die Müllmengen sind stark davon abhängig, wie die Entsorgung in den Kommunen organisiert ist. In einigen Städten holen die kommunalen Entsorger auch die Abfälle kleiner Unternehmen ab. In anderen werden diese überwiegend von privaten Unternehmen eingesammelt. Somit sind einige Landkreise, die auf der Müllkarte gut abschneiden, vielleicht gar nicht so grün, wie sie scheinen:



»Nie werde ich den Tag vergessen, an welchem der ganze Ärger begann. »Guck mal, Ingrid, unsere Mülltonne hat gejungt. Da stehen jetzt drei statt einer!«, hatte ich verblüfft ausgerufen. »Und die Kleinen haben auch schon ganz merkwürdige Namen! Die niedliche grüne heißt »Altglas« und die süße blaue »Altpapier«!«



So beginnt Robert Gernhardts Kurzgeschichte »Umweltbewusstsein« aus dem Jahr 1986, an deren Ende die Protagonistin vor lauter Sortiererei dem Wahnsinn nahe ist. 1991 wurde in Deutschland schließlich mit dem Grünen Punkt die Mülltrennung für Fortgeschrittene eingeführt - Gernhardts Tonne bekam in vielen Städten noch ein gelbes Junges. Rund dreißig Jahre später sind die Deutschen stolz auf ihr Image als Recycling-Weltmeister. Und wirklich, in den offiziellen Statistiken belegt Deutschland tatsächlich einen Spitzenplatz.



Doch es gibt Zweifler: Thomas Obermeier von der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirtschaft (DGAW) etwa bezeichnet die Statistik als »Quotenzauber«. Denn die Berechnung erfolgt so, dass der gesamte Abfall, der in eine Recyclinganlage transportiert wird, automatisch als recycelt gilt. Wie viel während des Recyclings aussortiert und am Ende doch verbrannt wird, spielt keine Rolle. So kommt das Statistische Bundesamt bei den Siedlungsabfällen - das ist Haushaltsmüll plus sonstige Abfälle wie zum Beispiel Straßenkehricht - auf eine Recyclingquote von 67 Prozent. Nach Berechnungen der DGAW liegt die tatsächliche Recyclingquote jedoch nur zwischen 38 und 40 Prozent: Der Rest wird oft verfeuert. In Obermeiers Rechnung gibt die tatsächliche Recyclingquote an, wie viel Prozent des jeweiligen Abfalls wieder in der Wirtschaft oder Landwirtschaft eingesetzt werden kann.



Das Recycling funktioniert unterschiedlich gut: Es kommt auf den Stoff an. Beim Restmüll ist die Wiederverwertung wegen der vielen Materialien schwierig, sie liegt nur bei fünf Prozent. Bei Glas und Papier ist die Erfolgsquote höher, weil die Bürger besser vorsortieren. Kunststoffe wiederum sind problematischer, hier werden nur Recyclingquoten zwischen 20 und 50 Prozent erreicht:

Recyclingquoten in Deutschland 2015 Recyclingquote Statistisches Bundesamt Müll in Recycling- anlagen tatsächliche Recyclingquote nach DGAW- Berechnung 14,1 Mio. Tonnen Restmüll 5 % 17 % Papier, Pappe, Kartonagen 8,1 99 87 Leichtverpackungen, Kunststoffe 6,0 83 20 bis 50 Gartenabfälle 5,8 97 62 Biotonne 4,2 98 59 Glas 2,6 100 89 Quelle: Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft

Viele Verbraucher haben ein gutes Gewissen, wenn sie ihren Müll trennen. Doch so einfach ist es nicht: Millionenfach wird unser Abfall ins Ausland exportiert, wo er auf unkontrollierten Halden verrottet. Oft landet er auch im Meer: In den Ozeanen und sogar in der Arktis findet sich mittlerweile Mikroplastik.



