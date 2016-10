Trend Naturwein Der liebliche Geruch von Hasenstall

Ein wichtiger Indikator für Peter Bernhard Kühns beruflichen Erfolg ist der Regenwurm. An einem warmen Septembermorgen steht Kühn, Sommersprossen, ausgebleichtes Haar, am Hang eines Weinbergs im Rheingau und dirigiert seine Erntehelfer. Es ist der zweite Tag der Lese, um 8 Uhr morgens rücken Kühn und seine 22 Helfer aus, bis 17 Uhr am Nachmittag schneiden sie Trauben. Handlese, keine Maschinen. Alles für den Regenwurm.

Denn viele Regenwürmer und andere Lebewesen im Boden zeugen von einem lebendigen Boden, somit von gesunden Reben und Trauben, und somit von gutem Wein, so die Philosophie des Bio-Winzers.

Nur was ist das, ein guter Wein?

Bisher schien die Sache einfach. Für Winzer und Sommeliers ist ein guter Wein ein harmonischer Wein, einer mit Struktur und Charakter. Kunden wollen vielleicht einen fruchtigen Wein, auf jeden Fall muss er klar sein.

Doch seit Kurzem ist es komplizierter. Denn die sogenannten Naturweine erobern Weinbars und Spitzenrestaurants, Fachhändler erweitern ihr Sortiment um das neue Getränk oder stellen gleich ganz darauf um - dabei entspricht es so gar nicht den üblichen Ansprüchen.

