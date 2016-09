Neue Fünf-Pfund-Note Briten zahlen künftig mit Plastikgeld

Die Briten zahlen künftig mit einem neuen Fünf-Pfund-Schein. Die Banknoten aus Plastik seien sauberer, sicherer und hätten eine viel längere Lebensdauer als herkömmliche Papierscheine, lobt die Bank of England. "Das dünne, flexible Plastik ist schmutz-und feuchtigkeitsresistent", heißt es auf der Website der Zentralbank.

Der neue Fünfer, der am Dienstag in Umlauf komme, werde daher mit der Zeit "nicht so schäbig wie Geldnoten". "Wie Churchill wird auch die neue Polymer-Note den Test der Zeit bestehen", sagte Notenbankchef Mark Carney.

Auf dem neuen Schein ist das Porträt des ehemaligen britischen Premierministers Winston Churchill zu sehen. Auf dem Geldschein blickt der 1965 Verstorbene recht grimmig. Zitiert wird auf der Banknote auch sein berühmter Satz aus einer Rede vor dem Parlament im Zweiten Weltkrieg: "Ich habe nichts zu bieten außer Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß."

Die Zentralbank gibt insgesamt 440 Millionen neue Fünf-Pfund-Noten aus; umgerechnet sind sie pro Stück knapp sechs Euro wert. Die neuen Scheine sind - wie Banknoten etwa in Australien, Kanada und Rumänien - aus Kunststoff. Sie sollen zweieinhalb Mal so lange halten wie die herkömmlichen Scheine aus Baumwollfaserpapier und fälschungssicherer sein. Außerdem ist der Schein 15 Prozent kleiner als sein Vorgänger.

Auf der alten Fünf-Pfund-Note war der "Engel der Gefängnisse" abgebildet, die Reformerin des Gefängniswesens, Elizabeth Fry. Nach einer Petition zugunsten der Schriftstellerin Jane Austen wird nun aber deren Bild ab kommenden Sommer die neue Zehn-Pfund-Note zieren. Auf dem 20-Pfund-Schein wird ab 2020 der Maler J.M.W. Turner zu sehen sein. Die britische Königin ist weiterhin auf der Rückseite jedes Scheins und auf jeder Münze präsent.