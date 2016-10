Erdöl Russlands Energieminister lehnt Förderkürzung ab

In Russland mehren sich die Stimmen gegen eine mögliche Drosselung der Ölproduktion. Er wolle sich nicht an einer vom Ölkartell Opec angeregten Kürzung der Fördermenge beteiligen, sagte der russische Energieminister Alexander Nowak. Denkbar sei allenfalls, die Produktion auf dem derzeitigen Niveau einzufrieren. Der Chef des größten russischen Ölkonzerns Rosneft, Igor Setschin, lehnte auch das ab.

Präsident Wladimir Putin hatte zuletzt den Schulterschluss mit den Opec-Staaten gesucht und eine Obergrenze in Aussicht gestellt. Ein Kreml-Sprecher sagte, Bedingung für eine Kooperation sei, dass sich die Opec-Staaten auf konkrete Schritte einigten.

Opec hatte Ende September beschlossen, die tägliche Produktion auf 32,5 Millionen bis 33 Millionen Barrel zurückzufahren. Die Entscheidung soll im November bei einem informellen Treffen bestätigt werden. Verteilt werden auch Quoten für einzelne Länder. Russland ist kein Mitglied der Opec. Für Mittwoch ist ein informelles Treffen von Vertretern des Ölkartells und Russlands in Istanbul geplant.

Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur IEA könnte die Ölflut bis ins kommende Jahr hinein anhalten, falls sich der Markt selbst überlassen bleibe. Ein Gleichgewicht aus Angebot und Nachfrage könnte schneller erreicht werden, wenn sich die Opec und Russland auf eine ausreichend große Kappung der Förderung einigten.

Im vergangenen Monat allerdings dürften die Opec-Staaten so viel Öl gefördert haben wie seit langem nicht mehr. So legte die Produktion im Norden des Irak kräftig zu, in Libyen wurden wichtige Häfen wieder geöffnet. Auch in Russland wurde zuletzt so viel Öl gefördert wie seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht mehr.