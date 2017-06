Start-up im öffentlichen Nahverkehr "Bald braucht niemand mehr ein privates Auto"

Vor kurzem war Angela Merkel da. Die Kanzlerin wollte von Maxim Nohroudi im Kleinen eine Antwort auf die wohl größte Frage der Gegenwart haben: Wie verändert die Digitalisierung die Welt?

Nohroudi hat es ihr erklärt - zumindest für jenen Bereich, der in den kommenden Jahren das Leben vieler Menschen verändern wird: die Mobilität.

Vor sechs Jahren gründete Nohroudi mit einem Studienfreund das Startup door2door. Es bietet sogenannten On-demand-ÖPNV an. Statt feste Strecken zu bedienen, wie es bei U-Bahnen zwangsläufig und bei Bussen üblich ist, fahren die Kleinbusse ohne festgelegte Routen und ohne fixen Fahrplan. Die Kunden geben per App an, von wo nach wo sie fahren wollen. Ein Algorithmus berechnet für jeden Bus die optimale Route, um möglichst viele Fahrgäste möglichst günstig an ihren Zielort zu befördern.

SPIEGEL ONLINE: Herr Nohroudi, mit Ihrem Konzept eines On-Demand-ÖPNV wollen Sie den Markt aufrollen. Eine Revolution hatte auch der US-Anbieter Uber geplant, ist damit aber gescheitert. Fürchten Sie nicht ein ähnliches Schicksal?

Nohroudi: Wir sind eine andere Wette eingegangen. Uber will selbst Mobilität betreiben - und existierende Anbieter ersetzen.

SPIEGEL ONLINE: Und Sie erklären niemandem den Krieg?

Nohroudi: Wir sind ganz friedlich. Unser Ziel ist es, Städte in die Lage zu versetzen, selbst unabhängige Mobilität betreiben zu können. Auf den Kleinbussen klebt auch nicht unser Logo. Wir bieten über unsere Software nur die Plattform an. Städte wollen sich nicht von Dritten abhängig machen. Schon gar nicht, wenn diese auf Gewinnmaximierung aus sind.

SPIEGEL ONLINE: Aber Sie wollen doch auch Geld verdienen.

Nohroudi: Wer unsere Software erwirbt, zahlt eine ganz normale Lizenzgebühr. So wie bei Windows.

SPIEGEL ONLINE: Trotzdem ersetzt Ihr System doch Busse und Taxen.

Nohroudi: Es ergänzt beide. Man kann unser System auf verschiedene Weise betreiben: Eine kleinere Stadt wird es eher gemeinsam mit Taxi- und Busunternehmern aufbauen, in einer größeren Stadt wird das örtliche Verkehrsunternehmen vielleicht eigene Kleinbusse leasen. Und alle Städte werden wohl auch die Fahrer beschäftigen, also hoffentlich für faire Löhne sorgen.

Zur Person door2door Maxim Nohroudi gründete 2011 das Mobilitäts-Startup Door2Door. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften in Witten/Herdecke und Harvard arbeitete er zunächst unter anderem bei einem Energiekonzern und war Vizepräsident der Universität Witten/Herdecke.

SPIEGEL ONLINE: Sie betreiben in Berlin versuchsweise den sogenannten Allygator Shuttle. Vor kurzem haben Sie erste Verträge für den Regelverkehr abgeschlossen - mit Duisburg und einem Landkreis in Bayern. Warum hat es so lange gedauert, bis jemand den Schritt wagt?

Nohroudi: Wir haben unseren Testbetrieb im August 2016 gestartet. Dass wir nun schon in den Regelbetrieb gehen, entspricht für Infrastrukturprojekte geradezu Lichtgeschwindigkeit. Außerdem ist die Liste der Städte, die unser System einführen wollen, lang.

SPIEGEL ONLINE: Und warum machen sie es noch nicht?

Nohroudi: Die bürokratischen Hürden sind hoch und die Abstimmung mühsam. Um ein Beispiel zu nennen: In einem Verkehrsverbund müssen alle anderen Partner zustimmen, wenn einer etwas ausprobieren will. Das bremst. Wenn wir verhindern wollen, dass die Zukunft der Mobilität im Ausland definiert wird, müssen sich die Rahmenbedingungen bei uns ändern.

SPIEGEL ONLINE: Was haben Sie durch den Probebetrieb in Berlin gelernt?

Nohroudi: Es existiert ja das Vorurteil, ältere Menschen könnten keine Apps bedienen. Das ist Quatsch. Wir haben in Berlin viele Kunden, die über 60 sind. Und was für alle Altersgruppen gilt: Das Statussymbol Auto gehört der Vergangenheit an.

SPIEGEL ONLINE: Wie lange muss ich auf einen Kleinbus warten und was kostet er mich?

Nohroudi: Eine Fahrt ist derzeit etwas teurer als mit der U-Bahn, aber viel günstiger als mit dem Taxi - und dem eigenen Auto. Wer spontan bucht, muss rund zehn Minuten warten. In den Regionen, in denen wir jetzt an den Start gehen, besteht auch die Möglichkeit, einen Kleinbus vorzubestellen.

SPIEGEL ONLINE: Sie träumen von der autofreien Stadt, Ihr System funktioniert aber mit Kleinbussen. Das sind doch auch Autos, oder?

Nohroudi: Unser Ziel ist es, Städte vom chaotischen privaten Individualverkehr zu befreien, bei dem eine Person am Steuer sitzt - und das Fahrzeug 95 Prozent der Zeit herumsteht.

SPIEGEL ONLINE: Und das funktioniert mit Kleinbussen?

Nohroudi: Die Industrieländerorganisation OECD ist zu dem Ergebnis gekommen, dass sich mit Shuttlebussen der Individualverkehr drastisch reduzieren lässt. 3000 Kleinbusse ersetzen demnach 97.000 Autos. Natürlich ist das der Optimalfall, aber es zeigt, was möglich ist.

SPIEGEL ONLINE: Und was ist mit all jenen, die weiter mit dem eigenen Auto fahren wollen?

Nohroudi: Die müssen sich darauf einstellen, dass die Zufahrt in eine Stadt Geld kosten und zu bestimmten Zeiten sogar verboten sein wird. Für Deutsche klingt das unvorstellbar, aber Oslo und Helsinki haben angekündigt, dass ihre Innenstädte autofrei werden sollen. Deshalb sind all die US-Anbieter auch keine Lösung. Seit dem Start von Uber und Co. gibt es allein in Manhattan 50.000 zusätzliche Autos.

SPIEGEL ONLINE: Der private Pkw steht kurz vor dem Aus, es hat nur noch keiner gemerkt?

Nohroudi: Das Ende des privaten Pkw ist längst eingeläutet. In ein paar Jahren wird es in den meisten Gegenden so attraktive Sharing-Modelle geben, dass niemand mehr einen privaten Pkw braucht. Man kauft sich dann zum Beispiel 20 Stunden Mobilität pro Woche.

SPIEGEL ONLINE: Wird es künftig noch den öffentlichen Nahverkehr geben, den wir kennen?

Nohroudi: Um all die Menschen befördern zu können, wird es weiter kollektive Mobilität geben - aber sie wird so individuell wie möglich sein. Deshalb werden auf wichtigen Strecken noch immer U-Bahnen fahren. Aber es wird eben auch zusätzliche Angebote wie Kleinbusse geben. Im Optimalfall sind sie miteinander vernetzt.