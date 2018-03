Datensicherheit und Transparenz Blindflug auf dem Smartphone

Zum Weltverbrauchertag zeigte Consumers International, der Dachverband der Verbraucherorganisationen, in einer Studie, wie global das Einkaufen im Netz inzwischen ist:

Die Hälfte aller Menschen weltweit hat Zugang zum Internet;

1,6 Milliarden Menschen haben schon 2016 online eingekauft und

weit mehr als zwei Milliarden Menschen besitzen ein Smartphone,also ein Drittel der Weltbevölkerung, Kinder und Senioren mitgerechnet.

Dennoch haben wir Nachholbedarf, um die neuen technischen Möglichkeiten wirklich effizient zu nutzen. Das sieht auch die neue Bundesregierung so, die dafür sorgen will, dass wir bis 2025 alle schnelles, preiswertes Internet erhalten - flächendeckendes Breitband ist das Stichwort.

Stärkung des Verbrauchervertrauens

Das andere, was für eine schnellere Entwicklung fehlt, ist schlicht Vertrauen in die Seriosität vieler Unternehmen im Netz. Und für diesen Mangel an Vertrauen gibt es jede Menge Gründe.

Ich spreche nicht von dem großen Facebook-Skandal, sondern vom Alltag, dem Blindflug auf dem Smartphone: Fast jede App auf Ihrem Handy ist heute mit Allgemeinen Geschäftsbedingungen verbunden, die Ihre Rechte als Verbraucher einschränken und Ihre Daten zur Ware für die Anbieter machen. Und jedes Mal haben Sie entweder die Wahl, sich durch Bedingungen zu scrollen und zuzustimmen oder auf die App zu verzichten. Mit einer in unserem Rechtssystem so eigentlich nicht vorgesehenen Konsequenz: Entweder man liest nicht und akzeptiert ohne Kenntnis die Nachteile im Kundenstatus. Oder man verzichtet auf die Nutzung einer eigentlich doch ganz praktischen App.

Herr der Algorithmen werden

Ein anderer Punkt: Wir müssen beziehungsweise die Koalition muss sich dem Thema Macht der Algorithmen stellen. Schon heute ist es oft so, dass Entscheidungen über Kredite, über Bezahlmöglichkeiten bei Online-Händlern oder den vom Kunden verlangten Preis durch ein Rechenmodul des Anbieters gesteuert werden. Sogar welche Kreditangebote ich auf Portalen tatsächlich offeriert bekomme, entscheiden manchmal Algorithmen.

Viele von uns kennen Bankkunden, denen gesagt wurde, ihr Kreditantrag wurde abgelehnt. Die Schufa-Bewertung sei zu schlecht. Verstanden wird das nicht, erklärt auch nicht. Es ist für Bankmitarbeiter einfacher zu sagen, die Schufa sei schuld, als zu sagen, der Vorstand habe entschieden, Kreditanträge ohne weitere Prüfung abzulehnen, wenn der Schufa-Score schlecht ist. Die Schufa behält für sich, warum sie einen Kunden so und einen anderen Kunden so bewertet - Geschäftsgeheimnis.

Industrie nennt unterschiedliche Preise "dynamische Preisbildung"

Ein anderer Umgang wäre möglich. Für die Tankstellen gibt es seit längerem eine Datenanlieferungspflicht und Apps, die den Kunden die Preisentscheidung bei stündlich wechselnden Preisen ermöglichen. Bei Flugpreisen wäre diese Art von permanentem Vergleich im Prinzip möglich, manche Reiseportale arbeiten seit Jahren daran.

Eine Anlieferungspflicht für die Daten gibt es aber noch nicht. Bei den Kosten von Girokonten hat die EU vorgeschrieben, dass die Bundesregierung einen kostenlosen Vergleich in Deutschland möglich machen muss . Bis dahin nutzen Sie vorhandene gute Girokontovergleiche, wie die meiner Kollegen.

Beim Vergleich von Ratenkredit-Angeboten kann das Fehlen besserer Vergleichsmöglichkeiten für Kunden sogar zum gesellschaftlichen Problem werden. Die Ärmeren werden benachteiligt. US-Kritiker der Algorithmenwelt wie die Mathematikerin und ehemalige Investmentbankerin Cathy O'Neil sprechen im Zusammenhang mit solchen Algorithmen inzwischen von "Weapons of Math Destruction"(Mathematik als zerstörerische Waffe): "Sie sind undurchschaubar, werden nicht in Frage gestellt, sind niemandem Rechenschaft schuldig und operieren in einem Maßstab, der groß genug ist, Millionen von Menschen zu kategorisieren."

Auch das will die neue Koalition natürlich nicht. Im Vertrag steht explizit: "Diskriminierungsverbote der analogen Welt müssen auch in der digitalen Welt der Algorithmen gelten." Und sogar die Unionsfraktion forderte zum Weltverbrauchertag, "die Auswirkungen von computerbasierten Entscheidungen, etwa auf Kreditnehmer und Jobbewerber, besser überprüfbar" zu machen. Transparent werde müsse auch, wenn "verschiedenen Kunden das gleiche Produkt zu unterschiedlichen Preisen angeboten wird", etwa wenn Apple-Nutzern technische Geräte zu höheren Preisen angeboten werden als Nutzern eines Android-Smartphones. Die Industrie nennt das "dynamische Preisbildung".

Wir werden sie im Auge behalten.