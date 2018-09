Götzenbild Papst geißelt Geldgier im Kapitalismus

Papst Franziskus hat das geldzentrierte Wirtschaftssystem für Armut und Ausgrenzung in der Welt verantwortlich gemacht. "Wir können nicht ignorieren, dass ein so strukturiertes Wirtschaftssystem tötet, weil es das Geld in den Mittelpunkt stellt und nur dem Geld gehorcht", sagte der Kirchenfürst der italienischen Wirtschaftszeitung "Il Sole 24 Ore" vom Freitag. Wer davon ausgeschlossen sei, "wird nicht nur ausgebeutet, sondern vollständig abgelehnt".

"Wenn der Mensch nicht mehr im Mittelpunkt steht, wenn das Geldverdienen das erste und einzige Ziel ist, befinden wir uns außerhalb jeder Ethik, und so bekommen wir Strukturen der Armut, Sklaverei und Verschwendung", fügte Franziskus hinzu. Er machte das Streben nach Gewinn auch für die Arbeitslosigkeit in Europa verantwortlich: Die Wirtschaft schaffe keine Stellen mehr, "weil sie ein Götzenbild in den Mittelpunkt gestellt hat: das Geld."

Franziskus wiederholte auch seine Kritik an der "Wegwerfkultur", die im Namen des Geldes Arme, Schwache und Randgruppen ausgrenze und zugleich die Umwelt zerstöre. Es gebe immer noch viel zu tun, um die Menschen von Verhaltensweisen und Entscheidungen abzubringen, "die die Umwelt und den Planeten nicht achten".