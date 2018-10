Berührungen

Als Frau M. ihr den Bauch streichelt, kuschelt sich die kleine Robbe in ihren Schoß. Sie streckt die flauschigen Flossen aus, reckt das Köpfchen empor und schmiegt es in die Streichbewegungen von Frau M. hinein. Als die alte Frau ihre Schnurrhaare berührt, beginnt die Robbe fröhlich zu quieken.

"Du bisch en Schlaumeier", sagt Frau M. und hebt mahnend den Zeigefinger. "Ja, ja. En Schlaumeier, du." Ein Lächeln erscheint auf dem Gesicht der fast 80-jährigen Dame. Eben, als ihre kalten Hände das weiße Robbenfell berührten, hat sie sich an etwas erinnert.

Das Wesen auf Frau M.s Schoß ist keine echte Robbe. Es hat einen 32-Bit-Prozessor, Mikrofone, taktile Sensoren, spezielle Motoren, um Kopf und Flossen lautlos zu bewegen. Es sucht aktiv Blickkontakt, wird zutraulicher, wenn es Zuwendung bekommt, zieht sich zurück, wenn es schlecht behandelt wird. Und es hat einen Namen: Paro.

Im Zentrum der Schweiz, am Fuße der Alpen, in der Demenzstation der Altenresidenz Am Schärme in der Stadt Sarnen, können sich die Bewohner diesen Namen zwar meist nicht merken, sie fühlen sich aber dennoch stark mit Paro verbunden. Das ist auch so gewollt.

Paros Entwickler Takanori Shibata hat den Roboter so konstruiert, dass er den Fürsorgeinstinkt von Patienten anspricht und dadurch angenehme Gefühle und Gedanken aktiviert.

In Shibatas Heimat Japan wird Paro schon in sehr vielen Altersheimen eingesetzt. In Deutschland experimentieren erste Einrichtungen mit dem Rob(b)oter - allen voran Pflegestationen für Demente.

Viele Experten glauben, dass Paro nur die Vorhut ist - schon allein wegen der wachsenden Personalnot in der Pflege. "Es wird in Zukunft immer höher entwickelte Roboter geben, die in Altenheimen ganz unterschiedliche Aufgaben übernehmen", sagt der Wirtschaftsinformatiker Oliver Bendel von der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Was für die einen ein Ausweg aus der Demografiefalle ist, ist für die anderen eine Horrorvision. Wie gut aber funktionieren Roboter in der Pflege wirklich? Was kann ein Gerät wie Paro leisten und was nicht? Und was denken die Patienten über das seltsame Wesen?