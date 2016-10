Trotz Sanktionen Deutsche Wirtschaft will in Russland expandieren

Seit Wochen diskutiert der Westen die Möglichkeit weiterer Sanktionen gegen Russland, wegen Moskaus Kriegführung in Syrien. Deutsche Unternehmen mit Russlandgeschäft blicken dennoch optimistisch in die Zukunft - und wollen ihr Engagement weiter ausbauen. 47 Prozent der Firmen wollen mehr Mitarbeiter einstellen, nur 13 Prozent Personal abbauen. Das geht aus einer Umfrage der Auslandshandelskammer (AHK) hervor.

Jedes zweite deutsche Unternehmen rechnet im Jahr 2016 mit steigenden Umsätzen - obwohl die russische Wirtschaft seit zwei Jahren in einer Rezession steckt. "Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage bleibt Russland für viele ein Markt mit großen Wachstumsmöglichkeiten", sagt AHK-Präsident Rainer Seele. Das Potenzial des russischen Markts sei ungeachtet der aktuellen Wirtschaftskrise "hoch" (46 Prozent) oder sogar "sehr hoch" (sieben Prozent).

Die von der EU wegen Russlands Attacken auf die Ukraine verhängten Sanktionen sind den Firmen ein Dorn im Auge. 46 Prozent fordern eine sofortige Aufhebung, 40 Prozent wollen die Strafmaßnahmen schrittweise gelockert sehen, auch ohne vollständige Umsetzung der Minsker Übereinkünfte. In der weißrussischen Hauptstadt Minsk hatten sich die Konfliktparteien unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs auf einen Waffenstillstand und Maßnahmen zur Regulierung des Konflikts geeinigt. Die Umsetzung stockt seit Monaten.

Viele größere Unternehmen peilen auch neue Investitionen in Russland an. Ein Viertel der Befragten will eine neue Produktion in Russland aufbauen und ist laut AHK bereit, dafür jeweils bis zu 198 Millionen Euro auszugeben. 91 Prozent der Firmen gaben an, ihre Aktivität in Russland fortzusetzen. Im Frühjahr sagten dies noch 76 Prozent.

Russland steckt seit 2014 in einer tiefen Krise. Die Wirtschaftsleistung war 2015 um 3,7 Prozent eingebrochen. Sanktionen des Westens wegen des Ukrainekonflikts verschärfen die Lage.