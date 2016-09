Russland Korruptionsjäger mit 120 Millionen Euro erwischt

Offiziell verdiente der Anti-Korruptionsbeauftragte Dmitri Sachartschenko in den vergangenen Jahren nicht mehr als drei Millionen Rubel pro Jahr - umgerechnet gut 40.000 Euro. Jetzt aber haben Ermittler Bargeld im Wert von mehr als 120 Millionen Euro gefunden, das dem ranghohen Korruptionsjäger gehören soll.

Das Geld war den Angaben zufolge bereits am Freitag von Ermittlern im Auto Sachartschenkos und in einer Wohnung von Angehörigen gefunden worden. Es handelte sich um Geld verschiedener Währungen in einem Gesamtwert von mehr als 120 Millionen Euro. In den Medien waren Fotos mit Hunderten Geldbündeln in Kartons und Plastiksäcken zu sehen.

Sachartschenko sei unter dem Vorwurf der schweren Korruption und des Amtsmissbrauchs in Untersuchungshaft genommen worden, teilte der Kreml am Montag mit. Der Beschuldigte leitete die Abteilung zum Kampf gegen Wirtschaftskriminalität im Innenministerium. Russischen Medien zufolge untersucht derzeit Verbindungen zwischen Sachartschenko und Ermittlungen gegen die heute nicht mehr bestehende Nota-Bank. Das Geldinstitut hatte wegen Verstößen gegen gesetzliche Vorgaben im November 2015 seine Lizenz verloren.

Präsident Wladimir Putin wurde nach Angaben des Kreml-Sprecher übern den Vorfall informiert. Russland kämpft seit geraumer Zeit mit einer grassierenden Korruption - vor den Duma-Wahlen am kommenden Sonntag will die Regierung möglicherweise Handlungsfähigkeit demonstrieren.

Sachartschenko selbst weigerte sich Medienberichten zufolge nach der Festnahme über die Herkunft des Geldes auszusagen, beteuerte aber seine Unschuld. Der Korruptionsjäger soll bis mindestens 8. November in Haft bleiben.