Mittelstrecken-Jet "MC-21" Mit diesem Flieger greift Russland Airbus an

Ein Prototyp des kommerziellen russischen Mittelstreckenflugzeugs Irkut MC-21 hat im sibirischen Irkutsk erfolgreich seinen ersten Testflug absolviert. Es habe keine Probleme gegeben, teilte der Hersteller mit.

Mit einer Reichweite von bis zu 6000 Kilometern konkurriert die MC-21 mit der Boeing 737 und dem Airbus A320, die den weltweiten Markt in diesem Segment dominieren.

Die Produktion der zweimotorigen MC-21 soll in den kommenden zwei Jahren aufgenommen werden. Sie soll in zwei Varianten mit 160 bis 211 Sitzplätzen und 130 bis 165 Sitzplätzen auf den Markt kommen. Bislang gebe es feste Bestellungen für 175 Flugzeuge, teilte Irkut mit.

Russlands Präsident Wladimir Putin telefonierte nach Angaben eines Kremlsprechers mit dem Firmenchef von Irkut, Oleg Demtschenko, und gratulierte ihm und den Mitarbeitern zu dem "denkwürdigen Ereignis". Nach Angaben des Unternehmens dauerte der Testflug der Maschine, die im Juni vergangenen Jahres erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt worden war, 30 Minuten. Dabei erreichte das Flugzeug eine Höhe von tausend Metern und eine Geschwindigkeit von 300 Stundenkilometern.

Russland hatte zuletzt vor fünf Jahren den etwas kleineren Regionalflieger "Superjet" in Betrieb genommen und ebenfalls als große Hoffnung gefeiert. Allerdings plagen den Flieger zahlreiche technische Probleme; der Hersteller Suchoi steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Im März 2012 zerschellte ein "Superjet" bei einem Demonstrationsflug in Indonesien an einem Vulkan. Alle 45 Insassen starben.