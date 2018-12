Krankenversicherung Diese 18 Krankenkassen senken ab Januar die Beiträge

Im Jahr 2019 wird die Krankenversicherung für die meisten gesetzlich Versicherten deutlich günstiger. So sinkt für Selbstständige mit geringem Einkommen der Mindestbeitrag: Bislang lag er bei monatlich 356 Euro, ab dem kommenden Monat sind es 160 Euro.

Viele Angestellte werden ebenfalls entlastet: In Zukunft übernehmen Arbeitgeber nicht mehr nur wie bisher die Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes von 14,6 Prozent, sondern auch die Hälfte des Zusatzbeitrags, den die Versicherten bislang allein schultern mussten. Für einen Arbeitnehmer mit 3000 Euro Monatseinkommen brutto macht das bei einem Zusatzbeitrag von einem Prozent eine Ersparnis von immerhin 180 Euro, hat die Stiftung Warentest errechnet.

Dazu kommt: Bislang 18 Kassen haben gegenüber "Finanztest" - dem Finanz-Magazin der Stiftung Warentest - in Aussicht gestellt, ab Januar den Zusatzbeitrag insgesamt zu senken, den sie erheben. Zwei Kassen wollen ihre Beiträge hingegen erhöhen.

In der Tabelle finden Sie die 18 Kassen, die ihre Beiträge senken wollen. Am Ende stehen die beiden Krankenkassen, die hingegen eine Erhöhung angekündigt haben. Dort, wo die Höhe der Beitragsveränderung noch unklar ist, ist die Richtung der Veränderung in Form eines Zeichens für "größer" (>) beziehungsweise "kleiner" (<) dargestellt.

Krankenkassen Zusatzbeiträge Krankenkasse Beitrag ab Januar 2019 (in Prozent) davon: Zusatzbeitrag Beitrag im Dezember 2018 (in Prozent) davon: Zusatzbeitrag AOK Bremen/ Bremerhaven 15,3 0,7 15,4 0,8 AOK Hessen 15,5 0,9 15,6 1 AOK Rheinland/ Hamburg 15,7 1,1 16 1,4 Bergische KK 15,75 1,15 15,99 1,39 Bertelsmann BKK <15,8 <1,2 15,8 1,2 BKK Firmus 15,04 0,44 15,2 0,6 BKK Freudenberg 15,3 0,7 15,5 0,9 BKK Gildemeister Seidensticker 15,7 1,1 15,8 1,2 BKK Melitta Plus 15,5 0,9 15,7 1,1 BKK Verbund Plus <15,3 <0,7 15,3 0,7 Continentale BKK 15,7 1,1 15,9 1,3 Debeka BKK 15,4 0,8 15,5 0,9 hkk <15,19 <0,59 15,19 0,59 mhplus BKK 15,58 0,98 15,7 1,1 Salus BKK 15,39 0,79 15,55 0,95 Securvita 15,7 1,1 16,3 1,7 TK <15,5 <0,9 15,5 0,9 WMF BKK 15,5 0,9 15,7 1,1 BKK Wirtschaft und Finanzen >15,7 >1,1 15,7 1,1 TBK Thüringer BKK 15,5 0,9 15,4 0,8 Quelle: Stiftung Warentest

Laut Stiftung Warentest empfiehlt sich ein Vergleich der Konditionen - und gegebenenfalls ein Wechsel. "Jede Krankenkasse, die in Ihrem Bundesland geöffnet ist, muss Sie annehmen - unabhängig vom Alter und laufenden Behandlungen", so "Finanztest".

