Mobiles Bezahlen Apple bringt iPhone-Bezahldienst nach Deutschland

Apple bringt seinen mobilen Bezahldienst nach Deutschland. Noch vor Jahresende soll Apple Pay hierzulande verfügbar sein, sagt Konzernchef Tim Cook.

Wer mit Apple Pay bezahlt, kann auf seine EC- oder Kreditkarte verzichten: Zum Bezahlen reicht es, sein iPhone oder seine Apple-Uhr an ein Lesegerät zuhalten. Auch Online-Käufe und das Bezahlen in Apps sind möglich. Händler müssen für den Service 0,15 Prozent des Umsatzes bezahlen.

In Deutschland zieht Apple mit seinem Angebot nach, nachdem der Dienst in vielen anderen europäischen Ländern bereits funktioniert. In Frankreich, der Schweiz, Spanien oder Österreich etwa können Kunden schon länger mit Apple Pay kontaktlos bezahlen.

Offenbar will Apple das Feld nicht der Konkurrenz überlassen: Ende Juni startete Google seinen Konkurrenzdienst Google Pay und just brachten dieSparkassen ihr "Mobiles Bezahlen" auf den Markt.

Um mit Apple Pay in Geschäften bezahlen zu können, müssen Kassen die Near Field Communication (NFC) unterstützen. Ein großer Teil der Kassen in Deutschland wurde bereits dafür umgerüstet. Über NFC lassen sich Daten innerhalb weniger Zentimeter Abstand kontaktlos übertragen.

Insgesamt ist Apple Pay bisher in 24 Länder verfügbar. Im vergangenen Quartal wurden laut Apple etwa eine Milliarde Transaktionen über den Dienst abgewickelt - mehr als drei Mal so viele wie im Vorjahreszeitraum.