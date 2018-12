Start von Apple Pay Zücken und Zahlen

Die Einkäufe vom Band nehmen, das iPhone zücken und es an das Kassenterminal halten, schon ist alles bezahlt. Seit diesem Dienstagmorgen können Kunden in Deutschland mit iPhone und Apple Watch in Supermärkten und Kleidungsgeschäften bezahlen (Lesen Sie hier, wie Sie den Dienst einrichten).

Auf Twitter war unter Apple-Fans die Freude groß. Denn hierzulande musste man Jahre bis zur Einführung dieses Bezahlsystems warten. In den USA hatte Apple den Service bereits vor mehr als vier Jahren eingerichtet. Selbst in Belgien und Kasachstan wurde das Bezahlsystem zwei Wochen früher eingeführt als in Deutschland, wie Medienjournalist Richard Gutjahr auf Twitter kommentierte.

2014 vorgestellt, schon gibt es #ApplePay jetzt also auch in Deutschland! ..immerhin 2 Wochen nach Belgien und Kasachstan. — Richard Gutjahr (@gutjahr) 11. Dezember 2018

Nun hoffen auch Finanzexperten in Deutschland auf den Durchbruch mobiler Bezahlsysteme, weil sie volkswirtschaftliche Vorteile versprechen: Sie machen Transaktionen schneller, effizienter und sicherer. Zwar gibt es das mobile Bezahlsystem GooglePay, das auf Android-Geräten läuft, bereits seit Sommer, aber der Durchbruch blieb aus. Nun liegt die Hoffnung auf den zahlungskräftigen, technikaffinen iPhone-Nutzern. Ihnen wird zugetraut, diese neue mobile Bezahlvariante täglich anzuwenden und damit zu verbreiten. Es wäre nicht das erste Mal, dass Apple als digitaler Vorreiter fungiert. Zur Erinnerung: Das Smartphone an sich, aber auch seine Apps sind erst durch das iPhone zum ständigen Begleiter geworden.

Doch es gibt eine Reihe von Gründen, die trotz des Starts von Apple Pay gegen eine schnelle Verbreitung dieses neuen Bezahlsystems sprechen.

Da wäre zum einen das Anbieter-Wirrwarr. Denn zur Einführung werden nur 15 Geldinstitute Apple-Pay unterstützen. Nicht dabei sind Sparkassen, Volksbanken oder Direktbanken wie ING, die in Deutschland viele Kunden haben. iPhone-Nutzer dieser Banken sind also außen vor. Für sie gibt es nur die Möglichkeit, auf den bankenunabhängigen Dienst Boon auszuweichen, der zum Dax-Konzern Wirecard gehört. Aber diese Mühe wird sich eher nur eine überschaubare Anzahl an Interessenten machen.

Nicht alle Banken machen mit

Der Grund für das Anbieter-Chaos liegt darin, dass es lange Streit zwischen den Banken und Apple darüber gab, wer wie viel an einer Transaktion verdient. Apple verlangte offenbar einen zu hohen Prozentsatz, in Folge gab der Tech-Konzern seine Schnittstelle nicht an die Banken frei. Viele Sparkassen und Handelsketten haben deshalb eigene Smartphone-Apps entwickelt, mit denen Kunden an der Kasse bezahlen können.

Aber es ist nicht im Sinne des Kunden, bei jedem Geschäft eine andere Bezahlapp zu verwenden. Vor allem junge Menschen erwarten, dass sie bei ihrer Bank beide Systeme angeboten bekommen - egal ob sie ein iPhone oder ein Android-Gerät nutzen. Solange das nicht möglich ist, werden viele lieber weiter mit Karte oder Bargeld zahlen.

Eine weitere Einstiegshürde besteht darin, dass Kunden bei Apple Pay keine Girocard (ehemals EC-Karte) für die Nutzung hinterlegen können. Die Bezahlung wird bisher meist über Kreditkarten abgewickelt, aber nur jeder dritte Deutsche besitzt eine solche.

Hinzu kommt, dass beim mobilen Bezahlen derzeit kein direkter Vorteil für den Kunden zu erkennen ist. Denn inzwischen können Kunden auch mit der Girocard kontaktlos an der Supermarktkasse zahlen, das geht genauso schnell wie mit dem Smartphone. Der Kunde hält dabei seine Girocard oder seine Kreditkare auf einen Leser und schon ist der Einkauf erledigt. Damit wird es überflüssig, die Geheimnummer einzugeben oder den Beleg zu unterschreiben.

Technisch gesehen sind sich Karte und Smartphone also ebenbürtig, beide nutzen die Technik der Near Field Communication (NFC). Warum also das Smartphone aus der Tasche fummeln, wenn die Girocard ebenso zur Hand ist?

Damit sich mobiles Zahlen in Deutschland durchsetzt, brauchen Kunde Anreize. Banken und Handelsketten könnten die Verbreitung mobilen Zahlens durchaus beschleunigen, indem sie etwa Kunden einen Rabatt gewähren, die mobil zahlen.

Doch so weit ist es noch nicht. Und deshalb dürften auch die nächste Apple-Revolution noch auf sich warten lassen.