Verbraucherschützer klagen 39 Euro Einrichtungsgebühr fürs Basiskonto

Die Volksbank Mittweida bekommt Ärger mit Verbraucherschützern. Der Grund: Das Institut verlangt für die Einrichtung eines sogenannten Basiskontos 39 Euro Gebühr. "Das widerspricht dem Gedanken des Gesetzes", sagt Kerstin Schultz, Teamleiterin beim so genannten Marktwächter Finanzen in der Verbraucherzentrale Sachsen. Man werde deshalb Klage gegen die Volksbank einreichen.

Seit vergangenem Jahr sind Banken gesetzlich verpflichtet, solche Basiskonten in Form von reinen Guthabenkonten anzubieten - gedacht sind sie für Menschen mit vermeintlich schlechter Bonität, etwa Obdachlose oder Flüchtlinge. Denn ein Leben ohne Konto ist schwer: Viele Zahlungen wie etwa ein Gehalt werden in der Regel per Überweisung getätigt. Für viele, die kein anderes Konto als ein Basiskonto eröffnen können, dürften 39 Euro Einrichtungsgebühr allerdings eine erhebliche Hürde darstellen. Der Marktwächter Finanzen moniert zudem, dass für die Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht gar keine Einrichtungsgebühr verlangt werden dürfe.

Die Volksbank Mittweida hält dagegen, die Gebühr decke "den uns durch die gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen" an ein solches Konto entstehenden "Mehraufwand" und sei deshalb angemessen. Neben der Einrichtungsgebühr sollen Kunden für die Führung des Basiskontos monatlich bis zu zehn Euro bezahlen. Auch etliche andere Banken verlangen für ein Basiskonto Gebühren, die oft sogar über den Gebühren normaler Girokonten liegen.

Bereits Anfang des Jahres hatte die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bei einer Umfrage unter 52 Banken festgestellt: Die Kosten für dieses "Jedermann-Konto", wie es auch oft genannt wird, summieren sich im Laufe des Jahres zuweilen auf mehr als hundert Euro. Die Einrichtungsgebühr bei der Volksbank Mittweida ist allerdings besonders hoch. Verbraucherschützer hatten schon in der Vergangenheit gefordert, das Gesetz für das Konto müsse nachgebessert werden, wenn sich die Situation nicht bessert.