Wunschzettel eines Verbraucherschützers "Wir wollen auch 1,0 Prozent statt 0,01 Prozent"

Liebes Christkind,

das ganze Jahr haben wir Verbraucher unsere Steuern gezahlt, auf bessere Zinsen bei Banken und Sparkassen verzichtet, Gebührenerhöhungen bei Kreditinstituten mitgemacht, weniger Rendite bei unseren Lebensversicherungen hingenommen und zum Schluss auch noch den Beitragserhöhungen bei privaten Krankenversicherungen und selbst bei gesetzlichen Kassen wie der AOK Plus zugesehen.

Nun sag nicht, die wollen alle nur unser Bestes. Ich sage, wir wollen was anderes: bessere Leistungen, mehr Transparenz.

Wir wünschen uns, dass wir von dem Geld, das die Banken in Deutschland mit unserem Ersparten verdienen, mehr abbekommen. Die Zinsen für unsere Anlagen sollen auch hierzulande höher sein, so wie bei französischen und niederländischen Banken. 1,0 Prozent statt 0,01 Prozent. Schließlich sind doch die Banken für uns da, und nicht wir für die Banken.

Zum Autor Finanztip Hermann-Josef Tenhagen (Jahrgang 1963) ist Chefredakteur von "Finanztip". Das Onlineportal ist gemeinnützig. "Finanztip" refinanziert sich über sogenannte Affiliate-Links. Mehr dazu hier.



Tenhagen hat zuvor als Chefredakteur 15 Jahre lang die Zeitschrift "Finanztest" geführt. Nach seinem Studium der Politik und Volkswirtschaft begann er seine journalistische Karriere bei der "Tageszeitung". Dort ist er heute ehrenamtlicher Aufsichtsrat der Genossenschaft. Bei SPIEGEL ONLINE schreibt Tenhagen wöchentlich über den richtigen Umgang mit dem eigenen Geld.

Wir wünschen uns, dass Banken bei den Gebühren nicht schummeln dürfen. Es ist doch gemein, die Gebühr für jeden Klick zum Kontostand, Einrichten eines Dauerauftrags und zur Überweisung im neuen Jahr zu verdoppeln, wie es die Sparkasse Soest gemacht hat. Kreditgebühren durch die Hintertür wiedereinzuführen, wie es die Targobank versucht hat, das haben ja ein paar deiner Engel an den Gerichten jetzt immerhin unterbunden.

Und lass dir von den Sparkassen und Banken nicht erzählen, wir Kunden wären doof und wollten ja gar keine Dienstleistung. Erst haben die Geldhäuser ihre Öffnungszeiten so gewählt, dass man einen halben Tag freinehmen musste, um überhaupt zur Bank gehen zu können. Dann haben sie Geldautomaten so vor der Filiale aufgestellt, dass der Kunde ja nicht hereinkommt. Der Kunde stört offenbar. Und jetzt erzählen sie uns, wir sollten als Kunden alles online und selber machen - und dann auch noch sieben Euro Gebühr im Monat dafür zahlen, jedenfalls in Berlin.

Wofür eigentlich? Am besten wäre es, wenn du den Bankangestellten nächstes Jahr vorschreiben würdest, jedem Kunden vorzurechnen, welches Kontomodell denn am günstigsten für ihn wäre. Mal gucken, ob sie das überhaupt können.

Liebes Christkind, im vergangenen Jahr habe ich versprochen, nicht immer bloß auf die Banken zu schimpfen. Das war schwer. Aber auf Lebensversicherer, Krankenversicherer, Stromanbieter und Telefonkonzerne darf ich noch schimpfen. Ich habe mich noch nicht ausgeschimpft. Zumal ich, wie versprochen, das ganze Jahr auch immer gute Angebote gesucht und gefunden habe.

Die Lebensversicherer zum Beispiel, die verkaufen jetzt Verträge, die sie "neue Klassik" nennen. Das hat nichts mit Cello, Oboe, Beethoven oder Brahms zu tun. Das ist einfach eine Geldanlage, bei der sie ihren Kunden weniger garantieren und viele Gebühren kassieren können. Die Allianz-Variante wird offenbar auch gern bei der Commerzbank verkauft, du weißt schon, die mit den ganzen Marathonläufern, die sich angeblich für uns abstrampeln. Wenn sie für uns strampeln, sollten sie mal lieber ordentlich Indexfonds verkaufen. Das bringt ihnen zwar weniger Provision, aber uns am Ende mehr Rendite.

Entschuldigung, jetzt war ich schon wieder bei den Banken. Rosstäuscher gibt es auch bei den Krankenkassen. Hättest du vermutet, dass hinter dem Banner der AOK Plus, die mit bis zu 470 Euro Ersparnis wirbt, eine Erhöhung des Krankenkassen-Zusatzbeitrags um 0,3 Prozentpunkte steht, und Kunden bis zu 156,60 Euro mehr im Jahr bezahlen? Ich nicht, mochte ich kaum glauben, aber hier ist der Beweis.

Dabei wäre es bei der AOK Plus wirklich nicht nötig gewesen, mit 15,2 Prozent Beitragssatz ist sie immer noch eine der beiden günstigsten im Land. Kümmerst du dich mal, Christkind, damit das nicht wieder passiert?

Die privaten Krankenversicherer, die haben ja dieses Jahr nicht getäuscht, die haben enttäuscht. Sie wollen Beiträge mindestens für einen Teil ihrer Kunden erhöhen, zum Teil um bis zu 20 Prozent, hieß es im Advent. Trotzdem wäre eine Kündigung des eigenen Vertrags für Kunden normalerweise unvernünftig. Für viele Tausend Versicherte ist der Rückweg in die gesetzliche Kasse eine Möglichkeit, für andere der Wechsel des Tarifs bei dem eigenen Versicherer. Bei diesem Tarifwechsel gilt aber leider, worüber ich bei den Sparkassen schon geschimpft habe: Vom Mitarbeiter der Krankenversicherung bekommt man kaum je gesagt, welcher Tarif denn der günstigste für mich als Kunde wäre - und wer wüsste das besser als der Versicherer selbst.

Mit der klaren Sprache haben es die Versicherer eben auch nicht. Gibt man auf der Homepage der Debeka dieser Tage den Begriff Beitragserhöhung ein, bekommt man fünf Treffer, vier davon alt, die Mehrheit davon Zitate aus anderen Medien, zum Teil die gesetzlichen Krankenkassen betreffend. Erhöhung ist für die Debeka einfach das falsche Wort. Beitragsanpassung heißt das (27 Treffer), was einen Großteil der Debeka-Krankenversicherten ab Januar ereilt.

Liebes Christkind, veranlasst du mal einen Deutschkurs für die Vorstände dort?

Hermann-Josef Tenhagen