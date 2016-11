Immobilien Die Bauzinsen steigen - was Sie jetzt NICHT tun sollten

Vergangene Woche hat die staatseigene KfW-Bank die Zinsen für ihre geförderten Baukredite um bis zu 0,35 Prozentpunkte angehoben. Die ING-Diba, einer der größten Baufinanzierer der Republik, erhöhte ebenfalls die Zinsen: um 0,2 Prozentpunkte über alle Zinsbindungen. Die Deutsche Bank, HypoVereinsbank und Postbank hatten die Zinsen schon zuvor angehoben.

Ist die Zeit der superniedrigen Bauzinsen vorbei? Kann man bald keine Kreditschnäppchen mehr schießen? Und vor allem: Muss man noch schnell vor Weihnachten seinen Wohnungskauf unter Dach und Fach bringen?

Gemach, gemach. Die Einzigen mit Eile sind die Verkäufer. Egal ob sie Immobilien verkaufen oder die Kredite dazu.

Jedes Geschäft vor Weihnachten lässt ihre Provisionskasse klingeln - entweder ihre persönliche oder die der Firma. Und auch Immobilienmakler und Bankangestellte freuen sich über mehr Geld.

Für die allermeisten Kunden gibt es keinen Grund zur Eile. Der Kauf der eigenen vier Wände ist für die meisten von uns das größte Geschäft unseres Lebens, für manche auch ein finanzielles Wagnis. Und das will mit Ruhe und kühlem Verstand angegangen werden.

Wenn's nicht um die Traumwohnung schlechthin, sondern auch um eine solide Geldanlage geht, dann gilt die alte Devise: Im preiswerten Einkauf liegt die Rendite. Schauen Sie sich das Objekt der Begierde also sorgfältig an. Ziehen Sie vor dem Kauf neuer - und noch mehr bei gebrauchten Immobilien - auch Baufachleute zu Rate. Und verhandeln Sie ohne falsche Skrupel. Nicht jeder Preis ist gesetzt. Nur weil andere finanzielle Dummheiten begehen, müssen Sie es ihnen nicht nachtun.

Gestiegene Zinsen sind ein gutes Argument zum Verhandeln

Die letzte Torschlusspanik auf dem deutschen Immobilienmarkt gab es Ende des Jahres 2005. Damals wurde die Eigenheimzulage für neue Wohnungskäufe abgeschafft. Über 20.000 Euro Förderung hatte eine vierköpfige Familie in acht Jahren Förderzeitraum abrufen können. Aber wer seinen Bauantrag nicht vor dem 31.12. des Jahres eingereicht hatte, bekam keine Förderung mehr.

Rund zehn Milliarden Euro hatte der Staat bis dahin Jahr für Jahr in die Förderung von Wohneigentum gesteckt. In den Monaten vor dem 31. Dezember 2005 stieg damals die Nachfrage nach Immobilien spürbar, in Hamburg und Berlin um rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und weil nicht plötzlich haufenweise Immobilien auf den Markt kommen können, kletterten somit auch die Preise für Wohnungen und Häuser.

Oft reichte die Förderung, die junge Familien aus der Eigenheimzulage zu erwarten hatten, gar nicht aus, um den angezogenen Preis auszugleichen. Und 2007, mehr als ein Jahr nach der Eigenheimförderung, ging dann die Zahl der Baugenehmigungen um ein Drittel zurück (vom Antrag bis zur Genehmigung dauert es seine Zeit, vor allem wenn der Andrang groß ist).

So weit sind wir mit dem Hype noch nicht, und werden wir hoffentlich auch nicht kommen. Klar aber ist, wer sich durch solche Zinsschwankungen unter Druck setzen lässt, dem fehlt die Ruhe, das richtige Objekt auszuwählen und über den Preis zu feilschen.

Ganz nebenbei sind die gestiegenen Zinsen ein gutes Argument zum Verhandeln: Als Käufer geben Sie einen Teil ihres Geldes an den Vorbesitzer, einen Teil an die Bank. Wenn die Zinsen steigen, müssen Sie mehr der Bank geben - und haben folglich weniger für den Verkäufer. Sagen Sie das Ihrem Verkäufer ruhig! (Das geht im Übrigen allen Interessenten so, auch denen, die mit Ihnen um ein Objekt um die Wette bieten.)

Zum Autor Finanztip Hermann-Josef Tenhagen (Jahrgang 1963) ist Chefredakteur von "Finanztip". Das Onlineportal ist gemeinnützig. "Finanztip" refinanziert sich über sogenannte Affiliate-Links. Mehr dazu hier.



Tenhagen hat zuvor als Chefredakteur 15 Jahre lang die Zeitschrift "Finanztest" geführt. Nach seinem Studium der Politik und Volkswirtschaft begann er seine journalistische Karriere bei der "Tageszeitung". Dort ist er heute ehrenamtlicher Aufsichtsrat der Genossenschaft. Bei SPIEGEL ONLINE schreibt Tenhagen wöchentlich über den richtigen Umgang mit dem eigenen Geld.

Bloß nicht hetzen lassen

Am einfachsten ist es, sich die Abhängigkeit zwischen Zinskosten und Preisen an einem konkreten Beispiel klarzumachen: Die Käufer mit sehr ordentlichem Einkommen wollen mit 500.000 Euro Kredit eine große Eigentumswohnung in einer deutschen Großstadt kaufen. Sie lassen sich die Zeit und verhandeln zäh, derweil steigt der Zins für ihre Baufinanzierung um zwei Zehntel Prozent auf 1,65 Prozent. Tatsächlich steigt die Zinsbelastung in den ersten zehn Jahren deshalb um rund 9000 Euro auf etwa 70.000 Euro.

Beim Preis allerdings haben sich die zähen Verhandlungen gelohnt. Dem Käufer gelingt es, den Preis um rund 20.000 Euro zu drücken. Schon beim ersten Draufsehen zeigt sich, die Verhandler haben gewonnen. Und wenn man die niedrigere Kreditsumme mit einbezieht, die jetzt nötig wird, bleiben dem Kunden nach zehn Jahren Kreditraten abzahlen nur noch 324.000 Euro Restschuld übrig, die es abzuzahlen gilt. Das sind 15.000 Euro weniger als mit niedrigeren Zinsen, aber ohne Verhandlung.

Eine vernünftige Entscheidung also. Eine Verhandlung, die sich sogar bei einem Zinsanstieg um einen halben Prozentpunkt noch gelohnt hätte. Also bloß nicht hetzen lassen.

PS: Immobilieneigner, die schon vor Jahren gekauft oder gebaut haben und demnächst ihren Kredit umschulden müssen, verhandeln natürlich nur noch über Zinsen. Ihre Rechnung sieht anders aus. Doch dazu ein andermal.