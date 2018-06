Studie Synthetische Kraftstoffe könnten 2050 wettbewerbsfähig sein

Will Deutschland seine Klimaziele erreichen, dürfen flüssige Antriebsstoffe wie Benzin, Diesel und Kerosin langfristig nicht mehr aus Erdöl bestehen. Synthetische Kraftstoffe könnten bis 2050 wettbewerbsfähig sein. Das geht aus einer Studie der Prognos AG hervor, die im Auftrag der Verbände der Mineralölwirtschaft erstellt wurde.

Laut der Studie ist es möglich, durch E-Fuels - also fast treibhausgasneutrale synthetische Kraft- und Brennstoffe - sowohl den künftigen Bedarf an flüssigen Energieträgern zu wettbewerbsfähigen Preisen zu decken, als auch die gesetzten Klimaziele zu erreichen.

Möglich machen sollen dies synthetische Verfahren, bei denen aus Strom, Wasser und Kohlenstoff flüssige Energieträger hergestellt werden ("Power-to-Liquid") - ohne Rohöl als Ausgangsstoff zu benutzen. Der benötigte Kohlenstoff kann aus der Luft oder aus Bio-Reststoffen extrahiert werden, Strom sollte aus erneuerbaren Quellen stammen. E-Fuels können genauso verarbeitet, gespeichert, transportiert und verwendet werden wie heutige flüssige Energieträger.

IWO/IWO Institut für Wärme und Oeltechnik E-Fuels

Um das Szenario in die Realität umzusetzen, müssten Politik und Wirtschaft allerdings schon jetzt anfangen, die nötigen Rahmenbedingungen für die Umstellung zu schaffen. "Voraussetzung ist ein großindustrieller Einstieg in die Technologie", sagt Jens Hobohm von Prognos.

Flüssige Kraftstoffe machen in Deutschland rund 98 Prozent der Antriebsenergie im Verkehrssektor aus und sorgen für mehr als 20 Prozent der Heizenergie. Zudem deckt die chemische Industrie rund drei Viertel ihres organischen Rohstoffbedarfs mit Mineralöl. "Verbraucher und wichtige Wirtschaftsbereiche werden auch künftig flüssige Energieträger benötigen", sagte Hobohm.

Hoher Stromverbrauch

Aus heutiger Sicht könnten die synthetischen Kraftstoffe zu Kosten zwischen 70 Cent und 1,30 Euro je Liter erzeugt werden - je nach Rahmenbedingungen. Bis 2050 müssten aber rund 60 Millionen Tonnen klassischer Raffinerieprodukte durch die klimafreundlicheren Alternativen ersetzt werden, ergeben die Berechnungen der Studie. Bislang seien jedoch nur kleinere Anlagen mit Jahreskapazitäten von 10.000 Tonnen geplant, die bis 2020 fertig werden sollen.

Es sei enorm viel Strom aus erneuerbaren Quellen notwendig, um die benötigten Mengen flüssiger Kraftstoffe bereitzustellen. Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer des Mineralölwirtschaftsverbandes (MWV), nimmt an, dass die Produkte in wind- und sonnenreichen Ländern produziert und anschließend in die Verbrauchsländer exportiert werden.