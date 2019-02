Warnstreiks am Freitag Berliner Nahverkehr will streiken - lokale Wirtschaft fürchtet Verluste

Der Berliner Nahverkehr wird am Freitag bestreikt - die lokale Wirtschaft warnt daher vor Kosten in Millionenhöhe. "Wenn der Wirtschaftsverkehr und Zehntausende Pendler gleichermaßen ausgebremst werden, kann dies zu enormen Schäden bei den Unternehmen führen", sagte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, Christian Amsinck. Handel, Dienstleister und Industrie drohten Umsatzeinbußen.

Die Gewerkschaft Ver.di hatte die Warnstreiks bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) nach der ergebnislosen zweiten Runde in den Tarifverhandlungen angekündigt. Von Betriebsbeginn um 3.30 Uhr bis 12 Uhr werden U-Bahnen, Busse und Trams bestreikt. S-Bahnen und der Regionalverkehr sind davon nicht betroffen.

Es sei mit "erheblichen Behinderungen" im Nahverkehr zu rechnen, sagte ein Ver.di-Sprecher. "Wenn die halbe Stadt lahmgelegt wird, um eine Tarifforderung durchzusetzen, ist das alles andere als verhältnismäßig", kritisierte Amsinck.

In der laufenden Tarifrunde bei dem Landesunternehmen will Ver.di damit den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. In den Manteltarifverhandlungen für rund 14.000 Arbeitnehmer der BVG und ihrer Tochtergesellschaft Berlin Transport verlangt die Gewerkschaft eine 36,5-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich.

Außerdem fordert sie Weihnachtsgeld, Änderungen an der Entgelttabelle und eine Einmalzahlung von 500 Euro für Gewerkschaftsmitglieder. Der kommunale Arbeitgeberverband hält die Forderungen für nicht umsetzbar.