Berliner Flughäfen Streik geht weiter - rund 600 Flüge fallen aus

Am zweiten Tag in Folge streikt das Bodenpersonal der Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld. Fast alle Flüge von und nach Berlin sind erneut gestrichen worden. Die Gewerkschaft Ver.di hatte rund 2000 Beschäftige zum Streik aufgerufen. Die Arbeitsniederlegung, die ursprünglich Dienstagmorgen enden sollte, wurde bis Mittwochfrüh verlängert.

Bislang seien 460 Flüge von und nach Tegel sowie 143 Flüge von und nach Schönefeld gestrichen worden, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg. Es könnten demnach aber noch weitere ausfallen. Ob einige Flüge wie schon am Montag zu naheliegenden Flughäfen umgeleitet werden würden, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

Bereits am Freitag waren wegen eines Streiks Hunderte Flüge in Tegel und Schönefeld ausgefallen. Weil es am Wochenende kein neues Angebot der Arbeitgeber gab, rief Ver.di erneut zur Arbeitsniederlegung auf.

Der Arbeitskampf verursache Tag für Tag Schäden in Millionenhöhe für die Branche, klagte Air Berlin. Der Luftfahrtverband Barig fordert eine verbindliche Schlichtung bei Tarifstreitigkeiten. "Wir sehen hier den Gesetzgeber in der Pflicht", sagte Generalsekretär Michael Hoppe.

Die Flughafengesellschaft rät allen Passagieren dringend, sich vor ihrer Anreise bei ihrer Fluggesellschaft über den aktuellen Flugstatus zu informieren: Telefonliste der Fluggesellschaften in Tegel. Telefonliste der Fluggesellschaften in Schönefeld.