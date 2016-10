Urteil BGH verbietet Banken Mindestgebühr für Kontoüberziehung

Banken dürfen für geduldete Kontoüberziehungen keine Pauschale mehr verlangen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Donnerstag entsprechende Klauseln der Deutschen Bank und der Targobank als unangemessene Benachteiligung der Kunden untersagt.

Die beiden Finanzinstitute hatten von ihren Kunden für die sogenannte geduldete Überziehung über den vereinbarten Dispokredit hinaus Mindestgebühren verlangt. Die Verbraucherzentralen hatten dagegen geklagt - und nun vor dem BGH Recht bekommen.

Normalerweise verlangen Banken Zinsen von ihren Kunden, wenn deren Konto ins Minus rutscht. Gehen die Schulden über den vereinbarten Rahmen eines Dispokredits hinaus, sind die Zinssätze in der Regel besonders hoch. Zum Zeitpunkt der Klage waren es bei der Deutschen Bank 16,5 Prozent pro Jahr.

Trotzdem fallen für die Bank häufig nur geringe Zinseinnahmen an - etwa wenn ein Kunde den Dispokredit nur für wenige Tage oder nur um ein paar Euro überschreitet. Der Verwaltungsaufwand sei oft höher, argumentierten die Banken. So müssten Sachbearbeiter in jedem Einzelfall die Bonität des Kunden prüfen. Über Zinsen lasse sich das nicht finanzieren.

Deshalb hatten die Institute eine Mindestgebühr eingeführt, die jeder Kunde zahlen musste, sobald er auch nur kurzfristig seinen Disporahmen überzog. Die Targobank verlangte in diesem Fall zum Klagezeitpunkt mindestens 2,95 Euro monatlich - mittlerweile sogar 4,95 Euro. Bei der Deutschen Bank sind es 6,90 Euro im Quartal.

Zinssatz von 25.000 Prozent

Diese Gebühren haben die Richter nun untersagt. Der BGH entschied, dass es sich bei der geduldeten Überziehung um einen Verbraucherkredit handele. Nach dem Gesetz schulde der Kunde der Bank dafür Zinsen. Die Sätze, die die Banken verlangten, lägen aber weit über dem marktüblichen Satz und seien unangemessen. Bei einer geduldeten Überziehung von zehn Euro für einen Tag würde bei der Pauschale von 6,90 Euro ein Zinssatz von 25.185 Prozent im Jahr anfallen, erklärte der BGH.

Die Targobank teilte als Reaktion auf das Urteil mit, ab sofort auf die Gebühr für die Überschreitung des eingeräumten Dispokredits zu verzichten. "Berechtigten Ansprüchen unserer Kunden bezüglich bereits gezahlter Entgelte werden wir selbstverständlich umgehend nachkommen", sagte ein Sprecher. Betroffene Kunden sollten sich dafür schriftlich an das Kreditinstitut wenden.

(Aktenzeichen XI ZR 9/15 und XI ZR 387/15)