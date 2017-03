Bio-Branding Verbraucherschützer warnen vor gelasertem Gemüse

Ab Mitte März tragen Süßkartoffeln und Avocados in 800 Rewe- und Penny-Filialen in Nordrhein-Westfalen erstmals sogenannte "Natural Brandings" - das hat das Unternehmen gerade bekanntgegeben. Mit dem Pilotprojekt will die Lebensmittelkette Plastikverpackungen bei Obst und Gemüse ersetzen.

Beim Natural Branding werden Bio-Siegel mit einem Laser in die Produktoberfläche von Gurken, Guaven oder anderem Grünzeug gebrannt. Verbraucherschützer begegnen dem mit gemischten Gefühlen, denn die Folgen des Verfahrens sind kaum erprobt.

Warum schweißen Lebensmittelketten Öko-Gemüse überhaupt ein? Und was spricht gegen das Bio-Branding? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Warum gibt es Bio-Gurken in Supermärkten oft nur in Plastik eingeschweißt?

Wegen der Unterscheidbarkeit. Liegen Bio-Bananen, Tomaten oder Gurken neben konventionellen Produkten im Supermarkt, können diese leicht mit günstigerem herkömmlichen Gemüse vertauscht werden. Zwar gibt es auch Aufkleber, etwa auf Mangos oder Gurken, aber die können leicht abgemacht werden. Lebensmittelkonzernen passt das nicht, ihnen könnten Einnahmen entgehen.

"Es ist durchaus nachvollziehbar, dass eine Unterscheidung sein muss", sagt Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg. "Aber wir waren nie glücklich darüber, dass es mit so viel Plastik verbunden ist." Kunden hätten sich häufig bei der Verbraucherzentrale gemeldet und moniert: Was ist an einem Bioprodukt nachhaltig, wenn es umweltfeindlichen Plastikmüll produziert?

Wie genau funktionieren Natural Brandings?

Die "Natural Brandings" werden nach Angaben von Rewe mit einem gebündelten Lichtstrahl auf der äußersten Schalenschicht des Gemüses angebracht. Da das Laser-Logo nur an der Produktoberfläche liege, sei es völlig kontaktlos und beeinflusse weder Geschmack, Qualität noch Haltbarkeit, verspricht das Unternehmen. Die Logos können mit der Schale entfernt oder mitgegessen werden.

Mit der Technik soll im Einzelhandel auf Plastikverpackungen verzichtet werden. Die Supermarktkette testet die Laser-Logos zunächst für vier Wochen auf Gemüse, das vor dem Verzehr geschält werden muss. Setzen sich die neuen Etikettierungen bei den Kunden durch, will Rewe das Pilotprojekt ausweiten.

Was sind die Bedenken der Verbraucherschützer?

"Prinzipiell sind wir diesen Mitteln gegenüber aufgeschlossen, weil der Plastikwahnsinn keine Zukunft haben kann", sagt Valet. Allerdings müsse man genau prüfen, ob die Methode für Verbraucher tatsächlich unbedenklich sei oder ob es nicht vielleicht doch schädliche Rückstände oder Qualitätsminderungen geben könne. Noch sei die Methode kaum erprobt.

Erweist sich die Methode als unbedenklich, wäre dies aber ein Schritt in die richtige Richtung. Denn in Biomärkten gibt es ohnehin fast keine Verpackungen, außerdem verzichten diese in der Regel auf Plastiktüten. "Wir wollten immer, dass Bio aus der Nische rauskommt und nicht nur im Biosupermarkt verkauft wird", sagt Valet. Deshalb müsse es Bioprodukte auch in Supermärkten und Discountern geben - und das möglichst umweltfreundlich.

Wie lässt sich Plastikmüll noch reduzieren?

In vielen Supermärkten gibt es kleine Plastiktüten für Obst und Gemüse. Vorgeschnittene Ananas und gemischter Salat werden oft in Plastikboxen verpackt. All das produziert Müll. Die Tendenz gehe zu mehr Verpackung statt weniger, sagt Valet. 2013 habe der Verbrauch an Kunststoffverpackungen in Deutschland bei 2,76 Millionen Tonnen gelegen.

"Da müssen sich die Verbraucher natürlich an die eigene Nase fassen und gucken, welche Alternativen es gibt", sagt Valet. Denkbar ist zum Beispiel, ganzes Obst zu kaufen und den Obstsalat zu Hause selbst zu schneiden. Oder Gemüse und Früchte gar nicht erst in die kleinen Tüten zu packen, sondern sie lose in die Einkaufstüte zu tun - und zu Hause einmal gründlich zu waschen.

Darf man eingeschweißte Bioprodukte überhaupt Bio nennen?

"Rein rechtlich darf man", sagt Valet. Weil es in der EU-Ökoverordnung keinerlei Hinweise gebe, ob ein Lebensmittel umweltgerecht hergestellt oder dargeboten werden müsse - sondern eben nur biologisch hergestellt. "Zum Beispiel kann ein Bioprodukt auch aus China oder Argentinien kommen", sagt Valet. Beim Transport wird dann freilich viel CO2 freigesetzt. Letztlich müssen Verbraucher sich eine eigene Definition machen, was für sie bio ist - und was nicht.