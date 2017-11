Hype vom Kryptogeld Bitcoin steigt auf bis zu 11.800 Dollar

Die Rekordjagd des Bitcoin setzt sich ungebremst fort. Am Mittwoch stieg der Kurs für eine Einheit der Digitalwährung an großen Handelsbörsen wie Bitstamp oder Coinbase über die Marke von 11.000 Dollar. An einzelnen, kleineren Handelsplätzen lag der Kurs sogar bei bis zu 11.800 Dollar. (Ob sich ein Einstieg noch lohnt, und welche Risiken es gibt, erfahren Sie hier.)

Seit Beginn des Jahres ist der Wert der Digitalwährung um rund 1000 Prozent gestiegen. Die Meinungen, ob dieser gewaltige Kursanstieg gesund und nachhaltig ist, gehen an den Finanzmärkten stark auseinander. Einige sprechen von einer Preisblase, der ein jäher Absturz droht, andere gehen von einem fortgesetzten Kursanstieg aus. Einige Experten halten sich mit einer Bewertung gänzlich zurück.

Angesichts der Kursexplosion sei es kein Wunder, warum die Anleger sich fragten, ob der Bitcoin-Höhenflug eine Blase sei, kommentierte etwa Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. "Allerdings wird seit Monaten, wenn nicht seit Jahren, von einer Blase gesprochen, und das hat den Bitcoin nicht aufgehalten, von Rekord für Rekord zu steigen."

Nicht nur Fachleute an den Finanzmärkten, auch ranghohe Vertreter namhafter Institutionen sehen sich zunehmend mit Fragen zum Bitcoin konfrontiert. Notenbanker Jerome Powell äußerte bereits am Dienstag, er könne nicht sagen, welches Kursniveau angemessen sei. Claudia Buch, Vizepräsidentin der Bundesbank, sagte am Mittwoch, es sei grundsätzlich schwierig einzuschätzen, ob und wann eine Preisblase vorliege.

Der Bitcoin ist der bekannteste Vertreter von Digitalwährungen, oder auch Kryptowährungen genannt. Anders als herkömmliche Währungen werden sie nicht von Zentralbanken und Regierungen kontrolliert. Befürworter schätzen die Freiheit und Anonymität, Kritiker warnen vor Missbrauch etwa zur Finanzierung krimineller Handlungen.