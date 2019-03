Die europäische Luftfahrtbehörde EASA hat den europäischen Luftraum für Maschinen des Typs Boeing 737 Max gesperrt. Die Ankündigung am Dienstagabend kam nur wenige Stunden, nachdem bereits mehrere EU-Länder diese Maßnahme ergriffen hatten, darunter auch Deutschland und Großbritannien.

Das Verbot gelte als "Vorsichtsmaßnahme" für die Flugzeuge vom Typ Boeing 737 Max 8 und Boeing 737 Max 9, erklärte die EASA. Als Grund führte die Behörde den Absturz einer Boeing 737 Max 8 am Sonntag in Äthiopien an. Dabei kamen 157 Menschen ums Leben. Ein Flugzeug des gleichen Typs war bereits im Oktober in Indonesien abgestürzt.

Die Sperre des deutschen Luftraums für das Boeing-Modell 737 Max gilt für drei Monate. Bis einschließlich 12. Juni dürfe kein Flugzeug des Typs Boeing 737 Max 8 und Max 9 über der Bundesrepublik fliegen, teilte die Deutsche Flugsicherung (DFS) am Abend mit.

Zuvor hatten schon viele weitere Airlines und Luftfahrtbehörden aus Furcht vor einem technischen Problem vorläufige Verbote gegen die Boeing 737 Max 8 verhängt - darunter Frankreich, Österreich, Irland, Italien, die Niederlande, Polen, Belgien, Indonesien, Singapur, Australien, Malaysia und der Oman. Allein in China sind von dem Verbot knapp 100 Flugzeuge betroffen.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA, in deren Aufsichtsbereich 74 der Boeing 737 Max 8 im Einsatz sind, hat indes kein Startverbot ausgesprochen.

Der weltgrößte Reisekonzern TUI stoppte ebenfalls Flüge mit dem Flugzeugtyp Boeing 737 Max 8. Der Schritt betreffe alle TUI-Fluggesellschaften, teilte ein Sprecher mit. Auch viele weitere Fluglinien stellten zunächst den Betrieb ein. (Eine Übersicht finden Sie hier.)

Der Kurs der Boeing-Aktien fiel am Nachmittag zeitweise um rund sechs Prozent. Der US-Flugzeugbauer beharrt indes auf der Sicherheit seiner Baureihe 737 Max. "Wir haben volles Vertrauen in die Sicherheit", teilte der Konzern am Dienstag mit.

Das Modell 737 Max 8 wird erst seit 2017 eingesetzt. Der Absturz in Äthiopien war der zweite mit diesem Modell nach einem Flugzeugunglück in Indonesien im Oktober.