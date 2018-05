Auswertung von "Finanztest" Das sind die besten deutschen Aktienfonds

Wer in den vergangenen Jahren auf deutsche Aktien gesetzt hat, konnte ein gutes Geschäft machen: Seit seinem Start im Jahr 1988 hat sich der deutsche Leitindex Dax verzwölffacht. Im Schnitt ist der Index, der aus den 30 bedeutendsten Aktiengesellschaften Deutschlands, damit pro Jahr um 8,6 Prozent gestiegen. Ein Vielfaches von dem, was Sparbücher und Tagesgeldkonten bringen.

Eine neue Untersuchung der Zeitschrift "Finanztest" zeigt, mit welchen Fonds Anleger in der Vergangenheit am besten von der guten Entwicklung am deutschen Aktienmarkt profitierten. Die Experten empfehlen dabei vor allem breit angelegte Fonds, die Indizes abbilden. Denn auf diese Weise bekommen Sparer ein gut gemischtes Portfolio - das ist weitaus weniger riskant, als auf einzelne Firmen zu setzen.

Der Dax ist in Deutschland zwar der bekannteste Index, doch nur einer von vielen. Als Alternative kommen laut "Finanztest" die Indizes MSCI Deutschland und der FAZ-Index infrage. Diese beiden Indizes enthalten neben den 30 Aktien aus dem Dax eine ganze Reihe mittlerer und kleinerer Firmen. Ob Anleger lieber den Dax kaufen, auf den MSCI Germany oder den FAZ-Index setzen, ist dabei laut "Finanztest" zweitrangig (Hier finden Sie die gesamte Auswertung).

Erste Wahl um solch einen Index abzubilden, sind sogenannte Exchange Traded Funds (ETFs). Diese sind viel günstiger als klassische Aktivfonds, die von einem Fondsmanager gesteuert werden. Zudem belegen unzählige Studien, dass es aktive Fonds auf Dauer nicht schaffen, besser abzuschneiden als der Gesamtmarkt.

Das sind die besten deutschen Aktienfonds Name ISIN Rendite 5 Jahre Rendite 1 Jahr Kosten Deka Dax ETF DE000ETFL011 9 -1,9 0,15 iShares Core Dax ETF DE0005933931 9 -2 0,16 Amundi MSCI Germany RTF FR0010655712 8,9 -1,2 0,25 Comstage Dax ETF LU0378438732 8,8 -2,1 0,08 Xtrackers Dax ETF LU0274211480 8,8 -2,1 0,09 Lyxor Dax LU0252633754 8,7 -2,1 0,15 Comstage FAZ ETF LU0650624025 9,9 1,6 0,15 DWS Aktien Strategie Deutschland DE0009769869 15,7 5,9 1,45 DB Platinum Platow LU1239760025 17 16,4 1,65 Mainfirst Germany A LU0390221256 22,2 18,7 1,84 Acatis Aktien Deutschland A LU0158903558 11,3 3,7 2,48 Quelle: Finanztest, Stand: 14.05.2018

"Kurzfristig mag das anders sein, allerdings ist für Anleger nicht erkennbar, welcher gemanagte Fonds den Index schlagen wird", schreiben die Experten von "Finanzest". Gemanagte Fonds können für aktive Anleger dennoch sinnvoll sein, die ihr Depot regelmäßig kontrollieren und anpassen.

Als Grundlage für ein Depot sollten Anleger immer breit streuende Aktienfonds kaufen, am besten weltweit (Hier lesen Sie, wie Sie solch ein Depot aufbauen). Deutschland-Fonds sollten deshalb immer nur eine Beimischung sein und nicht mehr als 20 Prozent des Aktienanteils betragen, raten die "Finanztest"-Experten. Denn ein einziges Land allein bietet keine ausgewogene Anlage.