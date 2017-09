Die Tendenz war in den vergangenen Monaten bereits zu beobachten: Schon im vergangenen November meldeten Immobilienexperten niedrigere Preise für Häuser in den besten Gegenden Londons, im Juni wurde bekannt, dass sich die Mieten in der britischen Hauptstadt verbilligt haben. In diesem September sind nun die Preise für Häuser in ganz London erstmals seit acht Jahren gesunken. Sie kosteten im Schnitt 0,6 Prozent weniger als im Vorjahr, teilte die Bausparkasse Nationwide mit.

Damit ist die britische Hauptstadt - die Investoren aus der ganzen Welt anlockt - erstmals seit 2005 die Region mit der schlechtesten Entwicklung in Großbritannien. Landesweit stiegen die Immobilienpreise nämlich im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um zwei Prozent an. Allerdings war das der kleinste Zuwachs seit mehr als vier Jahren.

Nationwide führt die Entwicklung auf die geringere Kaufkraft der britischen Haushaltseinkommen zurück. Diese leidet unter der stärkeren Inflation, die wiederum durch die Abwertung der Landeswährung nach dem Volksentscheid für einen EU-Austritt im Juni vergangenen Jahres anzieht. Gleichzeitig wachsen die Löhne langsamer.

Die britische Zentralbank dürfte voraussichtlich schon im November ihren Leitzins anheben. Eine moderate Erhöhung dürfte sich Nationwide zufolge vorerst nicht allzu sehr am Immobilienmarkt bemerkbar machen.