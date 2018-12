Der Goldene Windbeutel von Foodwatch geht 2018 an Coca-Cola. In einer Online-Abstimmung sprachen sich 30,5 Prozent der fast 70.000 Teilnehmer dafür aus, dem "Glacéau Smartwater" den Schmähpreis zu verleihen, teilte Foodwatch mit.

Zur "dreistesten Werbelüge des Jahres" macht das Wasser aus Sicht von Foodwatch, dass es nicht besser sei als herkömmliches Wasser, jedoch bis zu siebenmal so teuer. Das Bearbeitungsverfahren des Wassers sei "hanebüchen", weil es "wissenschaftlich klingt, aber völlig unsinnig ist", sagte Sophie Unger von Foodwatch. Die Verbraucherorganisation appellierte an Einzelhändler, das "Smartwater" aus dem Sortiment zu nehmen.

Für die Herstellung von "Glacéau Smartwater" wird Wasser zuerst verdampft und anschließend wieder eingefangen. Verloren gegangene Mineralstoffe werden später künstlich wieder hinzugefügt.

Der Hersteller verspricht, "inspiriert von den Wolken, die aus Wasserverdampfung und Kondensation entstehen", einen besonders "frischen und klaren" Geschmack. Kritik weist Coca-Cola zurück: Deklaration und Kennzeichnung seien transparent und entsprächen der Lebensmittelverordnung.

foodwatch Goldener Windbeutel: das Ranking 2018

Das Unternehmen wirft Foodwatch vor, den Coca-Cola-Konzern nur aus PR-Gründen zu nominieren, um der Preisverleihung Aufmerksamkeit zu verschaffen. "Der Erfolg des Wassers bei vielen Verbrauchern zeigt, dass das Produkt mit seinem besonderen Geschmack ankommt", heißt es vom Konzern.

Zweiter Platz geht an "Kids Tomato Ketchup" von Heinz

Außer dem Wasser standen vier weitere Produkte zur Auswahl, denen Foodwatch irreführende Werbung vorwirft. Der zweite Platz ging an den "Kids Tomato Ketchup" der Marke Heinz. Das speziell für Kinder beworbene Produkt kostet bis zu 40 Prozent mehr als das Produkt für Erwachsene - bei gleichen Inhaltsstoffen. Die Weltgesundheitsorganisation rät grundsätzlich davon ab, gezuckerte Ketchups wie diesen für Kinder zu bewerben.

Die Kritik an der Preisgestaltung kann die Firma Heinz nach eigener Aussage durchaus verstehen. Diese gestalte jedoch der Handel selbst, so das Unternehmen. Die Kritik am Zuckergehalt des Produktes weist Heinz zurück, da es sich bei dem Ketchup um ein um 50 Prozent zuckerreduziertes Produkt handele.

Foodwatch vergibt den Goldenen Windbeutel dieses Jahr zum achten Mal. In der Vergangenheit wurden in der Mehrheit Produkte ausgezeichnet, die für Kinder beworben wurden, darunter der Zott Monte Drink von Zott (2010) und ein Instant-Tee von Hipp (2012). Im vergangenen Jahr ging der Negativpreis bereits zum zweiten Mal an Alete - für einen gezuckerten "Kinderkeks", der für Säuglinge ab dem achten Monat beworben wurde.