Daimler und der Dieselskandal Wie Mercedes-Käufer an Schadensersatz kommen

Jetzt hat es den Daimler-Konzern doch noch erwischt. Mehr als 770.000 Autos fahren auf Europas Straßen mit einer Software, die viel zu oft die Abgasreinigung abschaltet. Und in Deutschland muss der Konzern 240.000 dieser Autos zurückrufen, in denen diese Software eingesetzt wird.

Mehr noch: Mit seiner Rückruf-Anordnung nimmt der neue Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auch den Daimler-Chef Dieter Zetsche ganz persönlich ins Visier: Der hatte 2015 beteuert, Betrugssoftware wie bei VW sei beim Daimler-Konzern kein Thema: Man habe "keinerlei Manipulationen an unseren Fahrzeugen vorgenommen". Und "ein Defeat Device, sprich eine Funktion, die die Wirksamkeit der Abgasnachbehandlung unzulässig einschränkt, kommt bei Mercedes-Benz nicht zum Einsatz". Eine Lüge?

Der angekündigte Rückruf hat natürlich Konsequenzen für Daimler-Aktionäre: Der Aktienkurs brach seit dem ersten Rückruf für den Transporter Vito im Mai ein, verlor seitdem in nur drei Wochen mehr als zehn Prozent. Zetsche hatte bereits Geld auf die Seite gelegt, um für den Skandal gerüstet zu sein: Die Rückstellungen belaufen sich inzwischen auf 14 Milliarden Euro. Wahrscheinlich muss er nun noch mal nachlegen. Dabei laufen die Geschäfte sonst gut. Im Mai hat Daimler fast 200.000 Autos weltweit verkauft, gut zwei Prozent mehr als im Vorjahr.

Noch mehr Konsequenzen hat der Skandal aber für Hunderttausende Mercedes-Käufer. Im Augenblick sind neben Besitzern von einigen Vito-Transportern auch unzählige Käufer des C-Klassen Modells C220d und des SUV GLC220d betroffen.

Ganz plötzlich müssen sie sich mit dem Gedanken anfreunden, womöglich einen Schummel-Diesel auf dem Hof stehen zu haben. Wahrscheinlich verliert ihr Auto gerade an Wert.

Die Anwälte stehen in den Startlöchern

Daimler muss damit rechnen, dass etliche dieser Käufer nun Schadensersatz einklagen werden. Bei den Käufern neuer Daimler-Fahrzeuge handelt es sich in ihrer Mehrheit ja nicht um Privatleute, sondern um Firmen. Die jeweiligen Bilanzbuchhalter werden kühl rechnen, was die Malaise des Autobauers ihre Firma kostet und wahrscheinlich versuchen, den Schaden beim Autokonzern einzutreiben. Der Chef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHT), Eric Schweizer, sagte nach dem Bekanntwerden der Daimler-Rückrufe, dass "Dieselaffäre und Fahrverbote große Teile der deutschen Wirtschaft verunsichern".

Die Anwälte stehen schon in den Startlöchern. Und sie haben gute Voraussetzungen:

Gerade erst konnte die Berliner Kanzlei Werdermann & von Rüden das bundesweit wohl erste Betrugsurteil im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal gegen den Konzern erstreiten. Der Mandant hatte einen Vito für knapp 60.000 Euro erworben. Das Landgericht Hagen verurteilte Daimler, den Wagen gegen Nutzungsersatz zurückzunehmen - wegen sittenwidriger vorsätzlicher Schädigung (§ 826 BGB). Ähnlich haben viele Gerichte schon im Fall VW geurteilt. Daimler erklärte mir Donnerstag, man werde in Berufung gehen. "Wir können das Urteil nicht nachvollziehen." Das schriftliche Urteil liegt noch nicht vor (Az. 9 O 76/18).

Auch eine Reihe anderer Kanzleien sind unterwegs, für ihre Mandanten den reichsten deutschen Autokonzern in Regress zu nehmen. Vereinzelt bieten Kanzleien auch eine kostenlose Erstprüfung der Anliegen der Mercedes-Käufer an.

Unterschiedliche Wege für Schadensersatz

Was es noch nicht gibt, sind Angebote von Prozessfinanzierern wie bei VW, die es auch Mercedes-Käufern ermöglichen würden, ohne finanzielles Risiko zu klagen. Aber wer eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen hat, hat inzwischen gute Aussichten, dass diese die Klage deckt.

Am Ende wird es für die Mercedes-Käufer wie bei VW unterschiedliche Wege geben, sich ihren Schaden ersetzen zu lassen

1. Die Gewährleistung . Wenn Daimler die Software der Autos nachbessern muss, ist das ein Mangel. Und wenn Daimler nicht gelogen hat und die Motorensoftware auch zum Schutz der Motoren eingerichtet worden ist, wäre nach einer Nachrüstung die Gefährdung des Motors nicht ausgeschlossen, in jedem Fall ein weiterer Mangel. Für solche Mängel haftet der Verkäufer der Autos, also häufig der Händler. Gewährleistungsansprüche verjähren bei Neuwagen zwei Jahre nach Kauf, bei Gebrauchten schon ein Jahr nach Kauf.

Mercedes ist erst der zweite Stein, der nun richtig ins Rollen kommt. VW hat gerade erst ein Bußgeld von einer Milliarde Euro akzeptiert, das die Staatsanwaltschaft Braunschweig verhängt hat.

Bei aktuellen Messungen an den Auspuffen der Autos auf unseren Straßen hat sich allerdings herausgestellt, dass es nicht mal die deutschen Hersteller sind, deren Diesel am meisten Stickoxide ausblasen. Auch das Abgas aus den Auspuffen von Renaults, Fiats und Fords ist auffällig hoch belastet.

Zum Autor



Tenhagen hat zuvor als Chefredakteur 15 Jahre lang die Zeitschrift "Finanztest" geführt. Nach seinem Studium der Politik und Volkswirtschaft begann er seine journalistische Karriere bei der "Tageszeitung". Dort ist er heute ehrenamtlicher Aufsichtsrat der Genossenschaft. Bei SPIEGEL ONLINE schreibt Tenhagen wöchentlich über den richtigen Umgang mit dem eigenen Geld.

Und natürlich stellt sich auch bei diesen Herstellern eher früher als später die Frage, ob sie möglicherweise illegal vorgegangen sind und ob sie gegenüber ihre Kunden und Aktionären schadensersatzpflichtig geworden sein könnten.

Eigentlich stellt sich die Frage sogar gar nicht mehr. Fiat zumindest ist wegen überhöhter Stickoxidemissionen bei US-Behörden aktenkundig. Renault hat in Frankreich ein Betrugsverfahren an der Hacke, nachdem eine Antibetrugseinheit der französischen Behörden ermittelt hat, dass Renault bei den Abgasmessungen die Behörden seit 25 Jahren an der Nase herumgeführt habe. Die Antibetrugsbehörde hat ihre Erkenntnisse an die dortige Staatsanwaltschaft weitergereicht.

Die französische Verbraucherorganisation Que Choisir hat sich gewissermaßen als Nebenklägerin dem Ermittlungsverfahren angeschlossen.

Der Abgasskandal fängt gerade erst so richtig an. Manches Mal werde ich aktuell gefragt, welches Auto ich denn kaufen würde, wenn ich denn müsste. Wenn ich aktuell müsste, würde ich einen Hybrid kaufen. Alle anderen Fragen entscheiden sich an Nutzungsvorlieben (Familienkutsche oder Sportcabrio), ökologischen Aspekten (welcher ist besonders effizient) und natürlich auch am Geschmack.