Zugausfälle An diesen Bahnhöfen werden Sie besonders oft stehengelassen

Reisende haben 2018 am häufigsten an den Bahnhöfen Frankfurt am Main, Frankfurt Flughafen, Köln, Düsseldorf und Duisburg vergeblich auf einen Zug gewartet. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine schriftliche Frage der Abgeordneten Annalena Baerbock hervor.

Die Co-Chefin der Grünen wollte wissen, an welchen Bahnhöfen der geplante Halt eines Fernzugs am häufigsten gestrichen wurde. Weit oben auf der Liste finden sich demnach auch die Bahnhöfe Essen, Hannover, Stuttgart und Dortmund. Hamburg und Berlin sind gleich mit je drei Bahnhöfen vertreten.

Es sei das erste Mal, dass die Bahn systematisch erfasse, wo der größte Handlungsbedarf bestehe, was Halteausfälle angehe, teilt das Verkehrsministerium mit.

Ausgefallene Zughalte 2018 Bahnhof 1 Frankfurt am Main Hbf 2 Frankfurt am Main Flughafen 3 Köln Hbf 4 Düsseldorf Hbf 5 Duisburg Hbf 6 Essen Hbf 7 Hamburg Hbf 8 Hannover Hbf 9 Hamburg Dammtor 10 Stuttgart Hbf 11 Dortmund Hbf 12 Berlin Hbf 13 Mannheim Hbf 14 Siegburg/Bonn 15 München Hbf 16 Hamburg-Altona 17 Berlin-Spandau 18 Bochum Hbf 19 Berlin-Gesundbrunnen 20 Wuppertal Hbf 21 Hagen Hbf 22 Kassel-Wilhelmshöhe 23 Bremen Hbf 24 Bonn Hbf 25 Köln Messe/Deutz Quelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Baerbocks schriftliche Anfrage hat auch persönliche Gründe. Im November saß die Politikerin in einem ICE, in den eine Station später ihre Kinder zusteigen sollten. Doch der Zug fuhr vorbei - aufgrund von Überfüllung, wie die Bahn später mitteilte. Baerbock indes gab an, die für ihre Kinder reservierten Plätze seien leer gewesen.

Was der Politikerin widerfuhr, passiert Reisenden immer wieder. Wie das Verkehrsministerium mitteilt, wurden 2018 rund 2,4 Prozent der Zughalte im Fernverkehr gestrichen. Reisende haben demnach eine Chance von 1:42, am Gleis stehengelassen zu werden.

Drei Viertel der Ausfälle gehen laut Ministerium auf kaputte Fahrzeuge, schlechte Witterung, Umleitungen, Fahrplanänderungen und Streiks zurück. Die Bahn versuche nun, die Ausfallrate unter anderem mit Investitionen in Personal, Digitalisierung, neue Züge und ins Schienennetz zu reduzieren.

Baerbock fordert die Bahn auf, ihre Konzerntöchter Schenker und Arriva zu verkaufen. "Mit diesem Geld", sagt sie, "gehören dann kaputte Loks und Wagen sowie das schlechte Reagieren auf die Witterungsbedingungen hoffentlich der Vergangenheit an."