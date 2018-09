Die Deutsche Bahn muss in diesem Jahr mit höheren Entschädigungszahlungen an Fahrgäste rechnen. Nach Angaben einer Bahnsprecherin sind im ersten Halbjahr 2018 rund eine Million Beschwerde-Formulare eingereicht worden, mit denen Kunden ihre Ansprüche geltend machen.

Im gesamten Jahr 2017 erhielt die Bahn 1,5 Millionen solcher Anträge. In der Folge zahlte die Bahn im vergangenen Jahr nach Angaben des Unternehmens rund 30 Millionen Euro Entschädigung an ihre Passagiere.

Im August diesen Jahres sank der Anteil pünktlicher Fernzüge auf unter 70 Prozent. Die Bahn führte dies in einer Pressemitteilung vor allem auf das Wetter zurück: So hätten die extremen Temperaturen des heißen Sommers zu zahlreichen Fahrzeugstörungen geführt. Brände in Gleisnähe hätten die Situation verschärft. Anfang August musste die Strecke zwischen Köln und Frankfurt nach einem Feuer zeitweise gesperrt werden.

Der Fahrgastverband Pro Bahn sprach sich in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" dafür aus, auch eine Statistik zur Zahl der verspätet angekommenen Fahrgäste und nicht nur die Verspätungsquote der Züge zu veröffentlichen. "Hier würde ja schon ein System aus Hochrechnungen und Befragungen weiterhelfen", sagte Pro-Bahn-Sprecher Karl-Peter Naumann der "FAZ".